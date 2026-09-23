Сообщается об освобождении из-под стражи блогера Жасмин

Появилась информация об освобождении из-под стражи блогера, известной под именем «Жасмин». Согласно данным, об этом сообщил ее адвокат.

Напомним, Жасмин была задержана 29 сентября 2025 года в Стамбуле вместе с пятью другими гражданами Узбекистана. Они подозревались в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 30 сентября они были помещены в пенитенциарное учреждение закрытого типа Малтепе. Об этом сообщало Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

По словам ее адвоката, во время нахождения под стражей Жасмин держалась стойко и наконец вышла на свободу. Теперь в отношении блогера может продолжиться процесс, связанный с вероятностью депортации из Турции.

«Жасмин держалась очень стойко и наконец вышла на свободу. Она снова будет среди нас», — заявил адвокат.