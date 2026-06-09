Объявлены курсы валют на 10 июня

·7·Экономика
Объявлены курсы валют на 10 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 10 июня 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 21,82 сума и составил 12 035,22 сума.

Евро подорожал на 84,09 сума и составил 13 915,12 сума.
Российский рубль подорожал на 4,08 сума и составил 167,95 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 102,49 сума и составил 16 112,75 сума.
• Японская иена подорожала на 0,05 сума и составила 75,13 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 57,64 сума и составил 15 112,03 сума.
• Китайский юань подорожал на 6,68 сума и составил 1 777,60 сума.

Национальный банк Республики УзбекистанУзбекистанДоллар СШАЕвроРоссийский рубль
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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