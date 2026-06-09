Объявлены курсы валют на 10 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 10 июня 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 21,82 сума и составил 12 035,22 сума.

• Евро подорожал на 84,09 сума и составил 13 915,12 сума.

• Российский рубль подорожал на 4,08 сума и составил 167,95 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 102,49 сума и составил 16 112,75 сума.

• Японская иена подорожала на 0,05 сума и составила 75,13 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 57,64 сума и составил 15 112,03 сума.

• Китайский юань подорожал на 6,68 сума и составил 1 777,60 сума.