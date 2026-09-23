Шавкат Мирзиёев ознакомился с огромным кожевенно-обувным комплексом в Алтынкульском районе

·33·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев ознакомился с огромным кожевенно-обувным комплексом в Алтынкульском районе

В Ферганской долине — главном кровеносном сосуде кожевенно-обувной промышленности и древнем очаге ремесничества в Центральной Азии — начал работу исторический промышленный кластер. Президент Шавкат Мирзиёев в рамках рабочей поездки в Андижанскую область непосредственно ознакомился с деятельностью специализированной кожевенно-обувной малой промышленной зоны, возведенной в Алтынкульском районе общей стоимостью 28 миллионов долларов США. Этот современный комплекс общей площадью 10,1 гектара объединил в едином пространстве ранее разрозненно действовавших предпринимателей, местных мастеров и крупные кластеры. Здесь создана непрерывная полная цепочка: от глубокой переработки сырых кож до производства обувного клея, искусственной кожи, резиновой подошвы и готовой экспортно-ориентированной обуви.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с огромным кожевенно-обувным комплексом в Алтынкульском районе

В регионе сосредоточено 17 крупных проектов с годовой производственной мощностью 150 миллиардов сумов, уже сейчас 2,5 тысячи местных жителей обеспечены постоянными и стабильными рабочими местами. Самое примечательное, что к производственному процессу привлечены ведущие технологи, прошедшие квалификацию в Италии, Турции и Китае, а продукция фабрики поставляется на рынки 7 государств, таких как Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Государство создает беспрецедентные удобства для предпринимателей, передавая готовые производственные здания с условием рассрочки до 7 лет.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с огромным кожевенно-обувным комплексом в Алтынкульском районе

Итак, как этот кластер стоимостью 28 миллионов долларов в Алтынкуле положит конец монополии зарубежной обуви на внутреннем рынке, как отечественное сапожное дело поднимется до промышленного уровня и сможет ли узбекская кожа стать мировым брендом?

«28 млн долларов, 2 500 рабочих мест и 7-летняя льгота»: 5 ключевых аспектов Алтынкульской промзоны

Важнейшие факты и цифры кожевенно-обувного кластера в Алтынкуле:

Шавкат Мирзиёев ознакомился с огромным кожевенно-обувным комплексом в Алтынкульском районе

  • Цельный промышленные городок стоимостью 28 миллионов долларов: комплекс, построенный на площади 10,1 гектара, охватил полную технологическую цепочку от сырья до готовой обуви;

  • 2 500 новых рабочих мест: с запуском предприятий 2,5 тысячи местных мастеров и молодежи получили постоянную высокооплачиваемую профессию;

  • 17 специализированных проектов: в комплексе сосредоточено 10 предприятий по производству обуви, 2 — искусственной кожи, 2 — клея и подошв на сумму 150 миллиардов сумов;

  • Экспорт на 7 зарубежных рынков: обувь, произведенная в Андижане, направляется на рынки СНГ и соседних стран, в том числе Афганистана;

  • Рассрочка на здания сроком на 7 лет: предпринимателям и мастерам предоставлена льгота на приобретение производственных зданий с условием рассрочки платежа на семь лет.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с огромным кожевенно-обувным комплексом в Алтынкульском районе

Алтынкульская кожевенно-обувная малая промышленная зона: Анализ технико-экономических показателей

Основные параметры и производственная структура нового промышленного комплекса:

Критерии и параметры

Показатели Алтынкульской обувной зоны

Общая стоимость проекта

28 миллионов долларов США

Общая земельная площадь

10,1 гектара (на 5,5 га расположены здания и центр дуального обучения)

Количество реализуемых проектов

17 стратегических проектов

Общая годовая производственная мощность

Продукция на 150 миллиардов сумов

Направления специализации

Обувь и подошвы (10), искусственная кожа (2), обувной клей (2), резиновая обувь

Созданные новые рабочие места

2 500 постоянных рабочих мест

Привлеченный зарубежный опыт

Технологи и специалисты, прошедшие квалификацию в Италии, Турции и Китае

Основные рынки экспорта (7 стран)

Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан

Главная льгота для предпринимателей

Возможность рассрочки стоимости производственных зданий до 7 лет

Социальная и образовательная инфраструктура

Современный центр дуального обучения и специализированные торговые точки

Шавкат Мирзиёев ознакомился с огромным кожевенно-обувным комплексом в Алтынкульском районе

Экспертиза промышленной и кластерной политики: Почему модель Алтынкуля — это революционный шаг для национальной экономики?

Заключения специалистов легкой промышленности и аналитиков внешней торговли:

  • Переход от разрозненного ремесничества к индустриализированной кооперации: в Узбекистане долгие годы мастера-ремесленники работали на дому или в неприспособленных мастерских, что затрудняло стандартизацию и получение сертификатов; объединение всех производителей в единую инфраструктуру снижает общие расходы (логистику, закупку сырья) и резко удешевляет себестоимость;

  • Локализация импортозамещающих компонентов: при производстве обуви клей, специальные подошвы и искусственные покрытия часто завозились из-за рубежа; запуск на территории комплекса предприятий, производящих именно это сырье, доводит уровень локализации готовой обуви до 80-90 процентов;

  • Гарантия качества итальянских и турецких технологий: привлечение дизайнеров и технологов, прошедших обучение в Европе и Турции, выводит внешний вид и прочность местной продукции на уровень международных брендов;

  • 7-летняя рассрочка — прочный щит для бизнеса: предприниматель получил возможность не замораживать свои оборотные средства на покупку дорогого здания, а направить основной капитал на современные станки и качественное сырье;

  • Захват региональных рынков: огромная потребность России, Беларуси и особенно соседних стран Центральной Азии и Афганистана в недорогой и качественной обуви создает гарантированный рынок сбыта для андижанской продукции.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с огромным кожевенно-обувным комплексом в Алтынкульском районе

Алтынкульская промзона, с которой ознакомился Президент Шавкат Мирзиёев, доказала, что традиционное ремесленничество может стать мощным экспортным драйвером национальной промышленности.

Как вы думаете, смогут ли местная кожа и обувь, производимые в Алтынкуле, полностью заменить дорогие импортные бренды, привозимые из-за рубежа? Какую роль, по вашему мнению, сыграют такие условия, предоставленные мастерам-сапожникам, в выводе их обуви на мировой рынок? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой аналитической статьей, посвященной развитию нашей национальной промышленности, со всеми друзьями!

Алтынкульская промзонаШавкат МирзиёевАндижанская областькожевенно-обувная
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом завода по производству оборудования для малых ГЭСШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом завода по производству оборудования для малых ГЭССегодня 17:18В кожевенно-обувной промышленности будут созданы новые промышленные зоныВ кожевенно-обувной промышленности будут созданы новые промышленные зоны6 мая 13:59Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью нового центра ситуационного управления в студенческом городке «Ёшлик» (фото)Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью нового центра ситуационного управления в студенческом городке «Ёшлик» (фото)12 сентября 14:46Историческое соглашение на Иссык-Куле: завершился визит Президента УзбекистанаИсторическое соглашение на Иссык-Куле: завершился визит Президента Узбекистана1 августа 23:28Шавкат Мирзиёев ознакомился с благоустройством и качеством жизни в махалле БогимайдонШавкат Мирзиёев ознакомился с благоустройством и качеством жизни в махалле Богимайдон23 апреля 23:03Мирзиёев ознакомился с возможностями нового IT-парка в ФерганеМирзиёев ознакомился с возможностями нового IT-парка в Фергане28 апреля 16:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
Начал курсировать новый скоростной поезд по направлению Ташкент — Андижан: расписание и цены билетов
Начал курсировать новый скоростной поезд по направлению Ташкент — Андижан: расписание и цены билетов