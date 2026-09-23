Шавкат Мирзиёев ознакомился с огромным кожевенно-обувным комплексом в Алтынкульском районе

В Ферганской долине — главном кровеносном сосуде кожевенно-обувной промышленности и древнем очаге ремесничества в Центральной Азии — начал работу исторический промышленный кластер. Президент Шавкат Мирзиёев в рамках рабочей поездки в Андижанскую область непосредственно ознакомился с деятельностью специализированной кожевенно-обувной малой промышленной зоны, возведенной в Алтынкульском районе общей стоимостью 28 миллионов долларов США. Этот современный комплекс общей площадью 10,1 гектара объединил в едином пространстве ранее разрозненно действовавших предпринимателей, местных мастеров и крупные кластеры. Здесь создана непрерывная полная цепочка: от глубокой переработки сырых кож до производства обувного клея, искусственной кожи, резиновой подошвы и готовой экспортно-ориентированной обуви.

В регионе сосредоточено 17 крупных проектов с годовой производственной мощностью 150 миллиардов сумов, уже сейчас 2,5 тысячи местных жителей обеспечены постоянными и стабильными рабочими местами. Самое примечательное, что к производственному процессу привлечены ведущие технологи, прошедшие квалификацию в Италии, Турции и Китае, а продукция фабрики поставляется на рынки 7 государств, таких как Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Государство создает беспрецедентные удобства для предпринимателей, передавая готовые производственные здания с условием рассрочки до 7 лет.

Итак, как этот кластер стоимостью 28 миллионов долларов в Алтынкуле положит конец монополии зарубежной обуви на внутреннем рынке, как отечественное сапожное дело поднимется до промышленного уровня и сможет ли узбекская кожа стать мировым брендом?

«28 млн долларов, 2 500 рабочих мест и 7-летняя льгота»: 5 ключевых аспектов Алтынкульской промзоны

Важнейшие факты и цифры кожевенно-обувного кластера в Алтынкуле:

Цельный промышленные городок стоимостью 28 миллионов долларов: комплекс, построенный на площади 10,1 гектара, охватил полную технологическую цепочку от сырья до готовой обуви;

2 500 новых рабочих мест: с запуском предприятий 2,5 тысячи местных мастеров и молодежи получили постоянную высокооплачиваемую профессию;

17 специализированных проектов: в комплексе сосредоточено 10 предприятий по производству обуви, 2 — искусственной кожи, 2 — клея и подошв на сумму 150 миллиардов сумов;

Экспорт на 7 зарубежных рынков: обувь, произведенная в Андижане, направляется на рынки СНГ и соседних стран, в том числе Афганистана;

Рассрочка на здания сроком на 7 лет: предпринимателям и мастерам предоставлена льгота на приобретение производственных зданий с условием рассрочки платежа на семь лет.

Алтынкульская кожевенно-обувная малая промышленная зона: Анализ технико-экономических показателей

Основные параметры и производственная структура нового промышленного комплекса:

Критерии и параметры Показатели Алтынкульской обувной зоны Общая стоимость проекта 28 миллионов долларов США Общая земельная площадь 10,1 гектара (на 5,5 га расположены здания и центр дуального обучения) Количество реализуемых проектов 17 стратегических проектов Общая годовая производственная мощность Продукция на 150 миллиардов сумов Направления специализации Обувь и подошвы (10), искусственная кожа (2), обувной клей (2), резиновая обувь Созданные новые рабочие места 2 500 постоянных рабочих мест Привлеченный зарубежный опыт Технологи и специалисты, прошедшие квалификацию в Италии, Турции и Китае Основные рынки экспорта (7 стран) Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан Главная льгота для предпринимателей Возможность рассрочки стоимости производственных зданий до 7 лет Социальная и образовательная инфраструктура Современный центр дуального обучения и специализированные торговые точки

Экспертиза промышленной и кластерной политики: Почему модель Алтынкуля — это революционный шаг для национальной экономики?

Заключения специалистов легкой промышленности и аналитиков внешней торговли:

Переход от разрозненного ремесничества к индустриализированной кооперации: в Узбекистане долгие годы мастера-ремесленники работали на дому или в неприспособленных мастерских, что затрудняло стандартизацию и получение сертификатов; объединение всех производителей в единую инфраструктуру снижает общие расходы (логистику, закупку сырья) и резко удешевляет себестоимость;

Локализация импортозамещающих компонентов: при производстве обуви клей, специальные подошвы и искусственные покрытия часто завозились из-за рубежа; запуск на территории комплекса предприятий, производящих именно это сырье, доводит уровень локализации готовой обуви до 80-90 процентов;

Гарантия качества итальянских и турецких технологий: привлечение дизайнеров и технологов, прошедших обучение в Европе и Турции, выводит внешний вид и прочность местной продукции на уровень международных брендов;

7-летняя рассрочка — прочный щит для бизнеса: предприниматель получил возможность не замораживать свои оборотные средства на покупку дорогого здания, а направить основной капитал на современные станки и качественное сырье;

Захват региональных рынков: огромная потребность России, Беларуси и особенно соседних стран Центральной Азии и Афганистана в недорогой и качественной обуви создает гарантированный рынок сбыта для андижанской продукции.

Алтынкульская промзона, с которой ознакомился Президент Шавкат Мирзиёев, доказала, что традиционное ремесленничество может стать мощным экспортным драйвером национальной промышленности.

Как вы думаете, смогут ли местная кожа и обувь, производимые в Алтынкуле, полностью заменить дорогие импортные бренды, привозимые из-за рубежа? Какую роль, по вашему мнению, сыграют такие условия, предоставленные мастерам-сапожникам, в выводе их обуви на мировой рынок? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой аналитической статьей, посвященной развитию нашей национальной промышленности, со всеми друзьями!