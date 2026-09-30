Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии

·48·Спорт
Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии

Согласно сообщениям изданий Marca и ОнеФутбалл, Криштиану Роналду сенсационно покинул тренировочный лагерь сборной Португалии в Дании перед матчем Лиги наций против Дании. Эта неожиданная ситуация возникла после серьезного конфликта с главным тренером Жорже Жезушем, что привело к острому кризису внутри команды. Об этом сообщает Goal.com.

Корни конфликта уходят в недавний матч против Норвегии, завершившийся победой португальцев со счетом 2:1. В этой встрече нападающий остался в запасе на все 90 минут и не вышел на поле. После матча опытный футболист в ярости сразу направился в раздевалку.

Ошибка тренера и напряженная ситуация

Главный тренер Жорже Жезуш на пресс-конференции попытался разрядить обстановку, открыто признав свою ошибку в игре. По его словам, была допущена ошибка в управлении процессом разминки футболиста, что вызвало справедливое недовольство капитана.

Жезуш признал, что была договоренность о том, что Роналду не будет участвовать в первых двух матчах, однако его необоснованный вызов на разминку во время игры обострил ситуацию. Тем не менее, тренер подчеркнул, что сохранит свою позицию и никто из игроков или руководителей не сможет изменить его решение.

Экстренное собрание и последний шаг

Чтобы разрешить возникшее напряжение, президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса провел экстренную встречу как с тренером, так и с футболистом. Хотя Жезуш заявил, что игрок не отказывался от тренировки, данные с места событий показали обратное.

Несмотря на кризисные переговоры, Криштиану Роналду покинул стадион «Паркен» на черном автомобиле. По данным источников, его личный самолет прибыл в Данию, чтобы доставить футболиста в Мадрид.

Теперь сборная Португалии проведет матч против Дании без своего легендарного капитана. Поставит ли этот ранний отъезд точку в славной международной карьере Криштиану, покажут ближайшие дни.

Криштиану РоналдуПортугалияЖорже ЖезушЛига нацийФутбол
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Криштиану Роналду впервые за 18 лет остался в запасе и разочаровал болельщиковКриштиану Роналду впервые за 18 лет остался в запасе и разочаровал болельщиков28 сентября 09:19Прояснена ситуация между Криштиану Роналду и главным тренером сборнойПрояснена ситуация между Криштиану Роналду и главным тренером сборнойВчера 22:58Рубен Диаш прокомментировал шумиху вокруг Криштиану РоналдуРубен Диаш прокомментировал шумиху вокруг Криштиану РоналдуВчера 21:18Гонсалу Рамуш заменил Криштиану Роналду и принес победу ПортугалииГонсалу Рамуш заменил Криштиану Роналду и принес победу Португалии28 сентября 09:53Лига наций: Португалия обыграла НорвегиюЛига наций: Португалия обыграла Норвегию28 сентября 02:19Криштиану Роналду и Эрлинг Холанд встретятся в Лиге наций УЕФАКриштиану Роналду и Эрлинг Холанд встретятся в Лиге наций УЕФА27 сентября 18:36
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове