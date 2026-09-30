Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии

Согласно сообщениям изданий Marca и ОнеФутбалл, Криштиану Роналду сенсационно покинул тренировочный лагерь сборной Португалии в Дании перед матчем Лиги наций против Дании. Эта неожиданная ситуация возникла после серьезного конфликта с главным тренером Жорже Жезушем, что привело к острому кризису внутри команды. Об этом сообщает Goal.com.

Корни конфликта уходят в недавний матч против Норвегии, завершившийся победой португальцев со счетом 2:1. В этой встрече нападающий остался в запасе на все 90 минут и не вышел на поле. После матча опытный футболист в ярости сразу направился в раздевалку.

Ошибка тренера и напряженная ситуация

Главный тренер Жорже Жезуш на пресс-конференции попытался разрядить обстановку, открыто признав свою ошибку в игре. По его словам, была допущена ошибка в управлении процессом разминки футболиста, что вызвало справедливое недовольство капитана.

Жезуш признал, что была договоренность о том, что Роналду не будет участвовать в первых двух матчах, однако его необоснованный вызов на разминку во время игры обострил ситуацию. Тем не менее, тренер подчеркнул, что сохранит свою позицию и никто из игроков или руководителей не сможет изменить его решение.

Экстренное собрание и последний шаг

Чтобы разрешить возникшее напряжение, президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса провел экстренную встречу как с тренером, так и с футболистом. Хотя Жезуш заявил, что игрок не отказывался от тренировки, данные с места событий показали обратное.

Несмотря на кризисные переговоры, Криштиану Роналду покинул стадион «Паркен» на черном автомобиле. По данным источников, его личный самолет прибыл в Данию, чтобы доставить футболиста в Мадрид.

Теперь сборная Португалии проведет матч против Дании без своего легендарного капитана. Поставит ли этот ранний отъезд точку в славной международной карьере Криштиану, покажут ближайшие дни.