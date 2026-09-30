Прояснена ситуация между Криштиану Роналду и главным тренером сборной

Главный тренер сборной Португалии высказал свое мнение по поводу последних конфликтов в команде и недопониманий с Криштиану Роналду. Решение оставить в запасе легендарного нападающего, добившегося огромных результатов в Лиге чемпионов и на международной арене, а также напряженность после матча с Норвегией оказались в центре внимания футбольной общественности. Несмотря на то, что национальная команда продолжает победное шествие в Лиге наций, недовольство звездного игрока активно обсуждается в прессе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, 41-летний Криштиану Роналду выразил свое недовольство после того, как не вышел на поле в матче против сборной Норвегии. Несмотря на то, что сборная Португалии выиграла эту встречу со счетом 2:1, пребывание нападающего в запасе вызвало определенные разногласия в стане команды. Руководству Федерации футбола страны пришлось немедленно вмешаться, чтобы урегулировать ситуацию.

Ошибка тренера и недопонимание с заменой

На пресс-конференции главный тренер открыто рассказал о своей тактике и планах, подчеркнув, что у него была предварительная договоренность с футболистом. Он признал, что из-за изменения сценария игры по ходу матча ему пришлось скорректировать свое решение, однако именно в этом процессе он допустил ошибку. По словам тренера, то, что он дал указание игроку готовиться к выходу, а затем не выпустил его на поле, усилило напряженность в команде.

«Я заранее поговорил с Криштиану. Мы хорошо знаем его физические возможности и строили планы исходя из этого. Однако по ходу игры ситуация потребовала его помощи, и я начал разминать его уже на 45-й минуте. Именно здесь я допустил ошибку, мне следовало начать разминку на 15 минут позже», — подчеркнул главный тренер.

Вмешательство Федерации и ситуация на тренировках

После обострения ситуации президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса был вынужден лично вмешаться в происходящее. Во вторник вечером президент встретился с главным тренером и капитаном, чтобы положить конец слухам и прояснить отношения. Сообщения в прессе о том, что футболист бойкотировал тренировки, были названы абсолютно беспочвенными.

Наставник сборной опроверг слухи о том, что Роналду не участвовал в тренировках, подчеркнув, что он выполнял восстановительные упражнения наравне с другими травмированными игроками. По его словам, такой профессионал, как Криштиану, никогда не откажется от тренировки, а визит президента носил исключительно рабочий характер.