Samsung представила новые планшеты Galaxy Tab С12 Ultra и Таб С12+

Южнокорейская компания Samsung официально представила свои самые передовые флагманские планшеты — Galaxy Tab С12 Ultra и Galaxy Tab С12+. Согласно данным Иксбт.ком, эти устройства, сочетающие в себе высокую производительность и передовые технологии, призваны удовлетворить все запросы современных пользователей, а их продажи начнутся 7 октября текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время, когда рынок высокотехнологичных гаджетов стремительно развивается, новые флагманы привлекают внимание не только мощной аппаратной частью, но и долгосрочной программной поддержкой. Оба устройства работают под управлением операционной системы One UI 9 на базе Android 17, и Samsung объявила о предоставлении им непрерывных обновлений в течение 7 лет.

Технические возможности и характеристики экрана

Основное различие между устройствами заключается в их размерах и параметрах экрана. Модель Galaxy Tab С12 Ultra с большим объемом оснащена высококачественным АМОЛЭД-дисплеем диагональю 14,6 дюйма с разрешением 2960 × 1848 пикселей и частотой обновления 120 Hz. В свою очередь, версия Galaxy Tab С12+ более компактна и получила панель диагональю 12,6 дюйма с разрешением 2800 × 1752 пикселя.

Что касается производительности, оба планшета базируются на современном процессоре MediaTek Dimensity 9500. Версия Ultra оснащена аккумулятором емкостью 11 600 mAh, тогда как модель Таб С12+ получила батарею на 10 600 mAh. Оба планшета поддерживают технологию быстрой проводной зарядки мощностью 45 В.

Камеры, связь и возможности памяти

Фотовозможности и стандарты беспроводной связи также различаются в зависимости от модели. Galaxy Tab С12 Ultra оснащен двойной основной камерой с сенсорами 13 и 8 Мп, а также 12-мегапиксельной фронтальной камерой. Таб С12+ имеет одну основную камеру на 13 Мп и фронтальную на 12 Мп. В плане связи модель Ultra поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 7, тогда как Таб С12+ ограничен Wi-Fi 6E, однако оба устройства оснащены Bluetooth 6.0.

Сохранив свои традиционные удобства, Samsung добавила в комплект к обоим устройствам фирменный стилус С Пен. Интерфейс One UI 9 позволяет разделять рабочую область экрана между тремя приложениями одновременно и включает актуальные функции Galaxy AI. Также сохранена возможность установки карт памяти микроСД объемом до 2 TB.

Что касается цен на рынке, то в США начальная стоимость Galaxy Tab С12+ составляет 1200 долларов, а версия Ultra стартует от 1400 долларов. На европейском рынке продажи запланированы по цене 1330 евро и 1570 евро соответственно.