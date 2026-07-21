Хувайдо Джумаева: «Вайны Бобура Мансурова престижнее сериалов и кино» (видео)

Комедийная актриса Хувайдо Джумаева в проекте «Jamuljam», который ведет Джамшид Бободжонов, отметила, что на сегодняшний день для актеров и актрис съемки в вайнах Бобура Мансурова стали престижнее, чем исполнение ролей в сериалах или кино.

По словам актрисы, если раньше многие мечтали сняться в фильмах известного режиссера Рустама Садиева, то сегодня целью многих артистов стало сотрудничество с Бобуром Мансуровым.

«В настоящее время участие в вайнах Бобура Мансурова приносит больше престижа, чем сериалы и кино. Раньше мы мечтали: «Вот бы сыграть в фильмах Рустама Садиева». А сейчас 70 процентов актеров и актрис ходят с мыслью: «Вот бы меня позвал Бобур Мансуров», — сказала Хувайдо Джумаева.

В ходе беседы ведущий Джамшид Бободжонов также спросил актрису о том, как она получила свое первое предложение от Бобура Мансурова.

Отвечая на этот вопрос, Хувайдо Джумаева рассказала, что звонок был совершенно неожиданным.

«Он позвонил, когда мы возвращались с мероприятия в Джизаке. Я сразу узнала его по голосу. Он очень искренний человек с прекрасной манерой общения. Когда он сказал: «Сестренка, мы хотели бы пригласить вас на съемки», я ответила: «Я ведь уже несколько месяцев жду этого звонка». Я не скрываю своих чувств. Я сразу дала согласие, а затем мы обсудили остальные детали», — поделилась она своими воспоминаниями.

Эти высказывания актрисы активно обсуждаются в социальных сетях. В то время как одни поддержали ее оценку творчества Бобура Мансурова, другие высказывают свои мнения по этому поводу.