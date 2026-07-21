В Шахло Ахмедову бросили букет цветов! Как певица отреагировала на инцидент на сцене?

В социальных сетях распространяется видео с выступления певицы Шахло Ахмедовой на концерте. Во время живого исполнения один из зрителей бросил букет цветов прямо в лицо артистке.

На видео видно, как человек, стоящий близко к сцене, сначала делает вид, что хочет подарить цветы Шахло Ахмедовой. Певица с улыбкой протянула руку, но зритель не отдал букет, а отдернул его назад.

Спустя некоторое время, когда Шахло Ахмедова продолжала петь, тот же зритель бросил цветы в сторону её лица. Несмотря на неожиданный поступок, певица не прервала выступление.

Шахло Ахмедова спокойно подняла букет и, не выразив никакого недовольства, продолжила петь. Её сдержанное поведение на сцене активно обсуждается пользователями социальных сетей.