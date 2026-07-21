Нилуфар Хамидова объяснила значение своей новой надписи на арабском языке

·351·Культура
Нилуфар Хамидова объяснила значение своей новой надписи на арабском языке

Новое видео актрисы Нилуфар Хамидовой, распространившееся в социальных сетях, вызвало большой интерес среди поклонников.

На видео внимание многих привлекла надпись на арабском языке на шее артистки, что породило различные догадки о её значении. После этого актриса опубликовала специальное видеообращение на своей странице в Instagram, в котором прояснила истинный смысл этой надписи.

По её словам, изящная арабская надпись на шее означает глубокую мысль: «Тот, кто проявляет терпение, побеждает».

Нилуфар Хамидова подчеркнула, что эта надпись — не просто украшение, а символический выбор, отражающий её жизненные взгляды и роль терпения в жизни человека.

Нилуфар ХамидоваInstagram
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