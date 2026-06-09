Фахрие Эвджен в 40 лет: от дочери иммигрантов до звезды

·16·Культура
Фахрие Эвджен в 40 лет: от дочери иммигрантов до звезды

Фахрие Эвджен, считающаяся одной из самых популярных и высокооплачиваемых актрис турецкого кинематографа, отметила свое 40-летие. Многие знают ее как супругу известного актера Бурака Озчивита. Однако жизненный путь Фахрие и ее достижения делают ее личностью, заслуживающей отдельного признания и сама по себе.

Актриса родилась в городе Цоллинген в Германии в семье турецких иммигрантов. Будучи самой младшей из четырех дочерей в семье, Фахрие с юных лет выделялась трудолюбием и дисциплиной. Любовь и поддержка сестер сыграли важную роль в ее становлении.

Рядом расположены детские и современные фотографии Фахрие Эвджен.

Детские годы не всегда были легкими. В периоды усиления антииммигрантских настроений в Германии ее семья была вынуждена несколько раз скрываться ради безопасности. Эти события впоследствии оставили неизгладимый след в жизни актрисы.

Женщина в красном платке на голове стоит на песчаной пустыне.

Фахрие уделяла особое внимание образованию. Она в совершенстве владеет немецким, английским и испанским языками, а также глубоко изучила турецкий. Хотя изначально она получала образование в области социологии, судьба привела ее в мир искусства.

Женщина в белом платье с цветочным принтом сидит на каменной стене у озера.

Все началось во время отпуска в Стамбуле. Благодаря миловидной внешности и природному таланту Фахрие привлекла внимание продюсеров и впервые начала сниматься в сериалах. Вскоре на нее посыпались новые предложения, и ее актерская карьера стремительно развивалась.

Жених и невеста фотографируются под цветочной аркой у моря.

Одним из самых важных поворотов в ее жизни стало знакомство с Бураком Озчивитом. Сотрудничество двух звезд началось на экране, а затем переросло в настоящую любовь. Пара поженилась в 2017 году и сейчас воспитывает двух сыновей — Карана и Керема.

Родители и двое детей вместе фотографируются рядом с тортом на празднике с шарами.

Сегодня Фахрие Эвджен завоевала любовь поклонников не только как успешная актриса, но и как образцовая мать и жена. Ее превращение из простой девочки из семьи иммигрантов в одну из самых востребованных звезд Турции остается для многих настоящим источником вдохновения.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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