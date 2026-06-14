Найден владелец фейкового аккаунта, распространявший клевету о Ферузе Норматовой

·39·Культура
Найден владелец фейкового аккаунта, распространявший клевету о Ферузе Норматовой

Известная артистка Феруза Норматова сообщила, что было установлено лицо, распространявшее в социальных сетях необоснованные сведения о её семье.

По словам актрисы, правоохранительным органам удалось в короткие сроки найти владельца фейкового аккаунта в Instagram, который распространял различную клевету и интриги.

Как отметила Феруза Норматова, в результате проверки выяснилось, что за аккаунтом стояла разведенная женщина, воспитывающая двоих детей.

«Я спросила её: «Если бы это была моя семья, какое вы имели право распространять такие вещи?». Многие думают, что если они создадут фейковый аккаунт, их никто не найдет. На самом деле это не так», — сказала артистка.

Она подчеркнула, что сотрудники органов внутренних дел приняли оперативные меры после обращения и установили личность владельца аккаунта.

Приводя этот случай в пример, Феруза Норматова напомнила, что за распространение сведений, порочащих честь и затрагивающих семью других людей, скрываясь за фейковыми страницами в соцсетях, может наступить ответственность.

Феруза НорматоваУзбекистанСоциальные сетиКибербуллингНовости культуры
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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