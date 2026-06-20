Дуа Липа показала первые официальные фото со своей роскошной свадьбы

Популярная певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер впервые представили общественности официальные фотографии со своей роскошной свадебной церемонии, которая прошла на Сицилии.

30-летняя певица опубликовала в своем Instagram серию фотографий, подписав их «Мр &амп; Мрс».

Сообщается, что для этой церемонии Дуа Липа надела платье от кутюр, специально созданное модным домом Чанел. Наряд, украшенный перьями и блестками, был сшит вручную в знаменитых парижских ателье.

Фата невесты также была выполнена вручную с использованием бисера, перьев и отделки из органзы. Образ дополнили специально изготовленные белые атласные туфли.

36-летний Каллум Тернер появился в эксклюзивном костюме от бренда Луис Вуиттон.

На искренних крупных планах запечатлены нежные моменты пары, их прогулки по месту проведения торжества и празднование с шампанским.

Ранее источники сообщали, что трехдневная свадебная церемония на Сицилии была невероятно роскошной, а пара забронировала весь отель целиком.

До этого в мае 2026 года они зарегистрировали гражданский брак в здании Олд Марйлебоне Товн Халл в Лондоне.

Позже пара провела трехдневное торжество с близкими в комплексе Вилла Валгуарнера, расположенном недалеко от итальянского города Палермо.

Первая информация об отношениях Дуа Липы и Каллума Тернера появилась в январе 2024 года. Их заметили танцующими вместе на вечернем мероприятии проекта «Мастерс оф те Air».

По словам источников, пара сильно увлеклась друг другом уже тогда. Спустя три месяца они вместе появились в Нью-Йорке.

Певица официально подтвердила свою помолвку в июне 2025 года.