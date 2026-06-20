Дуа Липа показала первые официальные фото со своей роскошной свадьбы

·5·Культура
Дуа Липа показала первые официальные фото со своей роскошной свадьбы

Популярная певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер впервые представили общественности официальные фотографии со своей роскошной свадебной церемонии, которая прошла на Сицилии.

30-летняя певица опубликовала в своем Instagram серию фотографий, подписав их «Мр &амп; Мрс».

Сообщается, что для этой церемонии Дуа Липа надела платье от кутюр, специально созданное модным домом Чанел. Наряд, украшенный перьями и блестками, был сшит вручную в знаменитых парижских ателье.

Дуа Липа и ее избранник открывают бутылку шампанского во время празднования.

Фата невесты также была выполнена вручную с использованием бисера, перьев и отделки из органзы. Образ дополнили специально изготовленные белые атласные туфли.

36-летний Каллум Тернер появился в эксклюзивном костюме от бренда Луис Вуиттон.

На искренних крупных планах запечатлены нежные моменты пары, их прогулки по месту проведения торжества и празднование с шампанским.

Мужчина в костюме и девушка в белом платье с фатой радостно танцуют.

Ранее источники сообщали, что трехдневная свадебная церемония на Сицилии была невероятно роскошной, а пара забронировала весь отель целиком.

До этого в мае 2026 года они зарегистрировали гражданский брак в здании Олд Марйлебоне Товн Халл в Лондоне.

Позже пара провела трехдневное торжество с близкими в комплексе Вилла Валгуарнера, расположенном недалеко от итальянского города Палермо.

Первая информация об отношениях Дуа Липы и Каллума Тернера появилась в январе 2024 года. Их заметили танцующими вместе на вечернем мероприятии проекта «Мастерс оф те Air».

Черно-белое фото: женщина и мужчина в свадебных нарядах стоят рядом.

По словам источников, пара сильно увлеклась друг другом уже тогда. Спустя три месяца они вместе появились в Нью-Йорке.

Певица официально подтвердила свою помолвку в июне 2025 года.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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