Тожибар Азизова: «Ни от Шахзоды, ни от её невестки я этого не ожидала…» (видео)

·39·Культура
Тожибар Азизова: «Ни от Шахзоды, ни от её невестки я этого не ожидала…» (видео)

Заслуженная артистка Узбекистана Тожибар Азизова в программе «Омон-Омон» поделилась своими впечатлениями от свадьбы Салиха, сына певицы Шахзоды.

По словам актрисы, на свадьбе Шахзода выглядела почти как невеста и гармонично смотрелась рядом со своей невесткой, словно подруга. «Я думала, что Шахзода появится на свадьбе в чем-то более помпезном. Но наоборот, она была в традиционном узбекском, закрытом и очень изысканном платье. Это мне очень понравилось — она была одета со вкусом, как настоящая свекровь», — отметила Тожибар Азизова.

Также она тепло отозвалась о невесте, назвав её воспитанной, вежливой и очень хорошей девушкой. «Сын тоже очень хороший парень. Я знаю Салиха с детства — воспитанный и искренний ребенок. Шахзода не ошиблась в выборе невестки», — сказала актриса.

Тожибар Азизова была приглашена на свадьбу как почетный гость и даже провела обряд «Келин салом». По её словам, родственники со стороны невесты также оказались очень культурными, статными и интеллигентными людьми, и вся семья продемонстрировала истинные узбекские ценности.

Эта свадьба вызвала большой интерес в социальных сетях и была встречена многими поклонниками с теплом.

Тожибар АзизоваШахзодаСвадьбаУзбекские традицииШоу-бизнес Узбекистана
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