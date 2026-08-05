Скончалась мать Саиды Раметовой

В Узбекистане скончалась мать заслуженной артистки Узбекистана, мастера сцены Узбекского национального академического драматического театра, народной артистки Узбекистана Саиды Раметовой — Захрохон-она Солиева. Ей было 90 лет.

Покойная всю жизнь окружала своих детей и близких заботой и любовью, пользуясь их молитвами и уважением.

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования Саиде Раметовой и членам её семьи в связи с этой тяжёлой утратой.

Пусть Всевышний Аллах дарует покойной место в раю, а её близким — терпение и стойкость.