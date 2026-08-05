Зебо Рахимова открыто рассказала, как они делят доход с Умидом Эшонкуловым (видео)

Актриса и блогер Зебо Рахимова в интервью каналу «Intervyu TV» рассказала о творческом сотрудничестве с коллегой Умидом Эшонкуловым, о том, как они делят доходы, и о результатах, которых добились вместе.

По словам Зебо Рахимовой, с тех пор как они начали заниматься творчеством вместе, все заработанные средства они всегда делили поровну — по принципу «50/50». Актриса подчеркнула, что за всё это время ни разу не ссорилась с Умидом Эшонкуловым из-за денег.

«С тех пор как мы начали заниматься творчеством вместе с Умидом-ака, всё было 50/50. Вы поверите? Мы до сих пор ни разу не спорили из-за денег. У обоих всего достаточно, слава Богу», — сказала Зебо Рахимова.

По её словам, поначалу их доходы не были большими. Несмотря на это, они строго соблюдали договорённость и никто не утверждал, что работает больше другого.

Актриса также вспомнила одну из первых крупных покупок, сделанных ими вместе. По её словам, когда они впервые заработали 15 тысяч долларов, на эти деньги Умиду Эшонкулову купили автомобиль Jentra. Причиной стало то, что у Умида Эшонкулова были водительские права, а Зебо Рахимова в то время ещё не имела права управлять автомобилем.

«Деньги копились у меня. Умид-ака спрашивал: “Сколько денег накопилось?” Я отвечала, а он говорил: “Хватит”. Потом мы задумались о покупке машины. Я сказала: “Умид-ака, давайте купим, она будет вашей”. У меня самой не было прав», — вспомнила актриса.

По словам Зебо Рахимовой, позже Умид Эшонкулов захотел купить и ей хороший автомобиль. Спустя два месяца они приобрели Kia Sportage стоимостью 40 тысяч долларов. Актриса рассказала, что им удалось накопить и эту сумму за короткий срок, также разделив её поровну.

По её мнению, добиться такого результата удалось благодаря взаимному доверию и соблюдению договорённостей. Зебо Рахимова отметила, что ценит сотрудничество с Умидом Эшонкуловым именно за эти качества.