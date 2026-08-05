Певица Ариана Гранде решила сделать перерыв в творческой деятельности

Певица Ариана Гранде решила в ближайшее время сделать перерыв в творческой деятельности. Сообщается, что после завершения мирового гастрольного тура она временно отойдёт от публичных мероприятий и рабочего процесса.

Последний концерт певицы в рамках этого тура запланирован на 1 сентября в Лондоне. После этого Ариана некоторое время не будет участвовать в сценических выступлениях и других проектах.

В последние недели резкая потеря веса певицы стала причиной различных обсуждений в социальных сетях. Однако её представители и близкие к ней источники опровергли предположения по этому поводу.

По их словам, после длительного и изнурительного гастрольного тура Ариана Гранде планирует просто отдохнуть.