Певица Ариана Гранде решила сделать перерыв в творческой деятельности
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Певица Ариана Гранде решила в ближайшее время сделать перерыв в творческой деятельности. Сообщается, что после завершения мирового гастрольного тура она временно отойдёт от публичных мероприятий и рабочего процесса.
Последний концерт певицы в рамках этого тура запланирован на 1 сентября в Лондоне. После этого Ариана некоторое время не будет участвовать в сценических выступлениях и других проектах.
В последние недели резкая потеря веса певицы стала причиной различных обсуждений в социальных сетях. Однако её представители и близкие к ней источники опровергли предположения по этому поводу.
По их словам, после длительного и изнурительного гастрольного тура Ариана Гранде планирует просто отдохнуть.
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