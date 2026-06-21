Отабек Махкамов встретился с Бураком Озчивитом

Узбекский певец и актер Отабек Махкамов встретился с известным представителем турецкого кинематографа Бураком Озчивитом. Встреча двух артистов вызвала большой интерес среди поклонников.

Фотографии со встречи распространились в социальных сетях и за короткое время вызвали множество обсуждений. Фанаты с интересом отреагировали на то, что две знаменитости оказались в одном кадре.

Бурак Озчивит имеет огромную армию поклонников в тюркском мире и, в частности, в Узбекистане. Сериалы с его участием смотрят миллионы зрителей, поэтому его встречи с узбекскими артистами всегда оказываются в центре внимания.