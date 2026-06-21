Отабек Махкамов встретился с Бураком Озчивитом

·2·Культура
Отабек Махкамов встретился с Бураком Озчивитом

Узбекский певец и актер Отабек Махкамов встретился с известным представителем турецкого кинематографа Бураком Озчивитом. Встреча двух артистов вызвала большой интерес среди поклонников.

Фотографии со встречи распространились в социальных сетях и за короткое время вызвали множество обсуждений. Фанаты с интересом отреагировали на то, что две знаменитости оказались в одном кадре.

Бурак Озчивит имеет огромную армию поклонников в тюркском мире и, в частности, в Узбекистане. Сериалы с его участием смотрят миллионы зрителей, поэтому его встречи с узбекскими артистами всегда оказываются в центре внимания.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Тожибар Азизова: «Ни от Шахзоды, ни от её невестки я этого не ожидала…» (видео)Тожибар Азизова: «Ни от Шахзоды, ни от её невестки я этого не ожидала…» (видео)Сегодня, 12:05Шахзода Мухаммедова потрясла мир моды на фестивале цветов в Намангане (видео)Шахзода Мухаммедова потрясла мир моды на фестивале цветов в Намангане (видео)Сегодня, 10:47Мир кино потерял еще одну талантливую актрисуМир кино потерял еще одну талантливую актрисуСегодня, 08:34Дуа Липа показала первые официальные фото со своей роскошной свадьбыДуа Липа показала первые официальные фото со своей роскошной свадьбыВчера, 23:04Суюнчи: певица Дилноз сообщила о рождении дочери (видео)Суюнчи: певица Дилноз сообщила о рождении дочери (видео)Вчера, 23:03Иранская певица, выступившая без хиджаба, приговорена к поркеИранская певица, выступившая без хиджаба, приговорена к поркеВчера, 22:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...