Даже дождь не остановил: Райхон покорила сцену (видео)

·30·Культура
Даже дождь не остановил: Райхон покорила сцену (видео)

В Наманганской области очаровательная Райхон не прекратила свое выступление на сцене, даже несмотря на дождь. Капли дождя не смогли погасить ее энтузиазм.

Ведь для Райхон сцена — это не просто место, это ее сердце. А поклонники — ее самое большое вдохновение. Именно поэтому она решила не заставлять зрителей ждать, невзирая на любую погоду.

Промокшая сцена, песни, звучавшие под дождем, и поддерживающие ее фанаты — этот момент еще раз доказал, каким должен быть настоящий артист. Райхон вновь показала: истинные звезды не останавливаются перед никакими препятствиями.

РайхонНаманган
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