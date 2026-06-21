Выступление Райхон под сильным дождем восхитило пользователей сети (видео)

Певица Райхон привлекла внимание поклонников своей преданностью сцене во время мероприятия, проходящего в Намангане.

Несмотря на то, что во время концерта начался дождь, артистка не прекратила выступление и не покинула сцену. Она продолжила программу, представив собравшимся зрителям свои любимые песни.

По мнению многих, для Райхон фанаты и сцена оказались важнее любых погодных условий. Именно эта искренность и уважение к зрителям отчетливо проявились в действиях певицы.

В комментариях к видео и фотографиям, распространившимся в социальных сетях, поклонники особо отмечают профессионализм Райхон и ее внимание к аудитории.