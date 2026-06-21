Выступление Райхон под сильным дождем восхитило пользователей сети (видео)

·3·Культура
Выступление Райхон под сильным дождем восхитило пользователей сети (видео)

Певица Райхон привлекла внимание поклонников своей преданностью сцене во время мероприятия, проходящего в Намангане.

Несмотря на то, что во время концерта начался дождь, артистка не прекратила выступление и не покинула сцену. Она продолжила программу, представив собравшимся зрителям свои любимые песни.

По мнению многих, для Райхон фанаты и сцена оказались важнее любых погодных условий. Именно эта искренность и уважение к зрителям отчетливо проявились в действиях певицы.

В комментариях к видео и фотографиям, распространившимся в социальных сетях, поклонники особо отмечают профессионализм Райхон и ее внимание к аудитории.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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