«Вернуться ли мне в актрисы?» — вопрос Мунисы Ризаевой вызвал обсуждения
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Певица Муниса Ризаева поделилась в своих социальных сетях видеороликом, который привлек внимание поклонников.
Артистка заинтриговала фанатов, подписав видео вопросом: «Вернуться ли мне в актрисы?». За короткое время под постом появились сотни комментариев.
В видео Муниса Ризаева пробует себя в различных образах. Она продемонстрировала актерское мастерство, передав такие эмоции, как радость, гнев, грусть, удивление и смущение.
Большинство поклонников тепло встретили эту инициативу певицы, написав, что хотят снова видеть её в кино и сериалах.
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