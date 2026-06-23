«Вернуться ли мне в актрисы?» — вопрос Мунисы Ризаевой вызвал обсуждения

·47·Культура
«Вернуться ли мне в актрисы?» — вопрос Мунисы Ризаевой вызвал обсуждения

Певица Муниса Ризаева поделилась в своих социальных сетях видеороликом, который привлек внимание поклонников.

Артистка заинтриговала фанатов, подписав видео вопросом: «Вернуться ли мне в актрисы?». За короткое время под постом появились сотни комментариев.

В видео Муниса Ризаева пробует себя в различных образах. Она продемонстрировала актерское мастерство, передав такие эмоции, как радость, гнев, грусть, удивление и смущение.

Большинство поклонников тепло встретили эту инициативу певицы, написав, что хотят снова видеть её в кино и сериалах.

Муниса Ризаева
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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