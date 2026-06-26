«Не называю внучку Миланой» — обсуждают слова матери Шазоды Мухамедова

·68·Культура
«Не называю внучку Миланой» — обсуждают слова матери Шазоды Мухамедова

Актриса Гульмира Мухамедова приняла участие в программе «Омон-омон», где искренне поделилась мыслями об отношениях с дочерью Шазодой Мухамедовой, имени внучки и забавных семейных спорах.

Родители фотографируются со своим маленьким ребенком в праздничной одежде.

По словам артистки, она никогда не называла внучку Миланой. Она считает, что национальные и осмысленные имена всегда остаются ценными. Поэтому она всегда называет внучку Мадинахан, хотя родители девочки выбрали имя Милана.

Маленькая девочка в розовом платье сидит среди игрушек.

Актриса отметила, что поначалу по этому вопросу возникали разногласия. Однако со временем члены семьи приняли взгляды друг друга, и сейчас девочка привыкла к обоим именам.

В ходе беседы Гульмира Мухамедова не скрыла, что часто спорит с дочерью и по творческим вопросам. По её словам, Шазода унаследовала интерес к искусству от матери, и именно мать внесла большой вклад в её первые шаги в кинематографе.

Женщина в голубом платье и короне сидит перед зеркалом.

«Я сама привела дочь в мир кино. Раньше я была её самым строгим критиком. Теперь же всё наоборот — она стала человеком, который критикует меня. Ей не нравится, что я пою, много танцую и даже соглашаюсь на некоторые роли», — говорит актриса.

Она добавила, что взгляды матери и дочери часто не совпадают и в выборе одежды. Несмотря на это, их споры стали неотъемлемой частью семейной атмосферы.

Вспоминая, что в молодости она была довольно кроткой и застенчивой, актриса подчеркнула, что жизнь — это большая школа, которая со временем закаляет и укрепляет человека. По её мнению, жизненный опыт делает женщину готовой к любым испытаниям.

Гульмира МухамедоваШазода МухамедоваОмон-омон
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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