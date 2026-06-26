«Не называю внучку Миланой» — обсуждают слова матери Шазоды Мухамедова

Актриса Гульмира Мухамедова приняла участие в программе «Омон-омон», где искренне поделилась мыслями об отношениях с дочерью Шазодой Мухамедовой, имени внучки и забавных семейных спорах.

По словам артистки, она никогда не называла внучку Миланой. Она считает, что национальные и осмысленные имена всегда остаются ценными. Поэтому она всегда называет внучку Мадинахан, хотя родители девочки выбрали имя Милана.

Актриса отметила, что поначалу по этому вопросу возникали разногласия. Однако со временем члены семьи приняли взгляды друг друга, и сейчас девочка привыкла к обоим именам.

В ходе беседы Гульмира Мухамедова не скрыла, что часто спорит с дочерью и по творческим вопросам. По её словам, Шазода унаследовала интерес к искусству от матери, и именно мать внесла большой вклад в её первые шаги в кинематографе.

«Я сама привела дочь в мир кино. Раньше я была её самым строгим критиком. Теперь же всё наоборот — она стала человеком, который критикует меня. Ей не нравится, что я пою, много танцую и даже соглашаюсь на некоторые роли», — говорит актриса.

Она добавила, что взгляды матери и дочери часто не совпадают и в выборе одежды. Несмотря на это, их споры стали неотъемлемой частью семейной атмосферы.

Вспоминая, что в молодости она была довольно кроткой и застенчивой, актриса подчеркнула, что жизнь — это большая школа, которая со временем закаляет и укрепляет человека. По её мнению, жизненный опыт делает женщину готовой к любым испытаниям.