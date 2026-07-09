Интрига «Эмми» началась: один сериал претендует на 25 номинаций
Американская телевизионная академия объявила номинантов на очередную премию «Эмми». В списке этого года, наряду с ожидаемыми фаворитами, есть и неожиданные результаты для некоторых крупных сериалов.
Проектом, получившим наибольшее количество номинаций, стала медицинская драма. Церемония награждения состоится 14 сентября в Лос-Анджелесе.
«Больница Питта» стала главным фаворитом года
Медицинская драма «Больница Питта» стала лидером по количеству номинаций.
Сериал претендует в общей сложности на 25 номинаций. Среди них — одна из самых важных категорий: «Лучший драматический сериал».
Этот результат сделал «Больницу Питта» одним из главных фаворитов «Эмми» в этом году.
«Хитрости» и «Бухта вдов» также в тройке лидеров
Второе место с 24 номинациями занял сериал «Хитрости».
Замыкает тройку лидеров «Бухта вдов». Он будет бороться за 19 наград.
Таким образом, на «Эмми» в этом году ожидается острая конкуренция между несколькими сериалами.
Проект Николаса Кейджа отмечен в технических категориях
Сериал «Человек-паук: Нуар» с участием Николаса Кейджа стал претендентом в 11 технических номинациях.
Этот проект был отмечен скорее за техническое исполнение, визуальные эффекты и производственные аспекты, чем за основные актерские или драматические категории.
Неожиданный результат для «Очень странных дел»
Примечательно, что сериал «Очень странные дела» не получил ни одной номинации в основных категориях.
Обычно такие проекты с большой аудиторией вызывают больше обсуждений вокруг «Эмми». В этот раз сериал остался в стороне от главной борьбы.
Майкл Джей Фокс впервые получил номинацию на «Эмми»
Звезда фильма «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс также привлек особое внимание.
Он впервые был номинирован на «Эмми» за эпизодическую роль в третьем сезоне сериала «Терапия».
Кто представлен в основных актерских номинациях?
За звание лучшего актера в драматическом сериале будут бороться:
Ноа Уайли — «Больница Питта»;
Стерлинг К. Браун — «Рай»;
Гэри Олдмен — «Медленные лошади»;
Марк Руффало — «Задание»;
Руфус Сьюэлл — «Дипломатка».
В категории «Лучшая актриса драматического сериала» представлены Ри Сихорн, Зендея, Кери Рассел, Чейз Инфинити и Кэри Кун.
Теперь все внимание приковано к 14 сентября
Церемония вручения премии «Эмми» пройдет 14 сентября в Лос-Анджелесе.
Список номинантов объявлен, и теперь остается открытым главный вопрос: сможет ли «Больница Питта» превратить 25 номинаций в реальные победы, или в этом году на первый план выйдет неожиданный сериал?
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