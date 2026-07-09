Интрига «Эмми» началась: один сериал претендует на 25 номинаций

Американская телевизионная академия объявила номинантов на очередную премию «Эмми». В списке этого года, наряду с ожидаемыми фаворитами, есть и неожиданные результаты для некоторых крупных сериалов.

Проектом, получившим наибольшее количество номинаций, стала медицинская драма. Церемония награждения состоится 14 сентября в Лос-Анджелесе.

«Больница Питта» стала главным фаворитом года

Медицинская драма «Больница Питта» стала лидером по количеству номинаций.

Сериал претендует в общей сложности на 25 номинаций. Среди них — одна из самых важных категорий: «Лучший драматический сериал».

Этот результат сделал «Больницу Питта» одним из главных фаворитов «Эмми» в этом году.

«Хитрости» и «Бухта вдов» также в тройке лидеров

Второе место с 24 номинациями занял сериал «Хитрости».

Замыкает тройку лидеров «Бухта вдов». Он будет бороться за 19 наград.

Таким образом, на «Эмми» в этом году ожидается острая конкуренция между несколькими сериалами.

Проект Николаса Кейджа отмечен в технических категориях

Сериал «Человек-паук: Нуар» с участием Николаса Кейджа стал претендентом в 11 технических номинациях.

Этот проект был отмечен скорее за техническое исполнение, визуальные эффекты и производственные аспекты, чем за основные актерские или драматические категории.

Неожиданный результат для «Очень странных дел»

Примечательно, что сериал «Очень странные дела» не получил ни одной номинации в основных категориях.

Обычно такие проекты с большой аудиторией вызывают больше обсуждений вокруг «Эмми». В этот раз сериал остался в стороне от главной борьбы.

Майкл Джей Фокс впервые получил номинацию на «Эмми»

Звезда фильма «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс также привлек особое внимание.

Он впервые был номинирован на «Эмми» за эпизодическую роль в третьем сезоне сериала «Терапия».

Кто представлен в основных актерских номинациях?

За звание лучшего актера в драматическом сериале будут бороться:

Ноа Уайли — «Больница Питта»;

Стерлинг К. Браун — «Рай»;

Гэри Олдмен — «Медленные лошади»;

Марк Руффало — «Задание»;

Руфус Сьюэлл — «Дипломатка».

В категории «Лучшая актриса драматического сериала» представлены Ри Сихорн, Зендея, Кери Рассел, Чейз Инфинити и Кэри Кун.

Теперь все внимание приковано к 14 сентября

Церемония вручения премии «Эмми» пройдет 14 сентября в Лос-Анджелесе.

Список номинантов объявлен, и теперь остается открытым главный вопрос: сможет ли «Больница Питта» превратить 25 номинаций в реальные победы, или в этом году на первый план выйдет неожиданный сериал?