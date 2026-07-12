Джалолиддин Ахмадалиев представил поклонникам песню «Бахор ёмг‘ирлари» (аудио)

·43·Культура
Джалолиддин Ахмадалиев представил поклонникам песню «Бахор ёмг‘ирлари» (аудио)

Певец Джалолиддин Ахмадалиев сегодня, 12 июля, в 18:00 представил слушателям свою новую композицию под названием «Бахор ёмг‘ирлари» («Весенние дожди») на своем официальном ЁуТубе-канале.

С момента премьеры новая песня за короткое время успела завоевать внимание тысяч слушателей. Композиция активно обсуждается в социальных сетях, где поклонники делятся своими впечатлениями и теплыми отзывами.

Как стало известно, автором слов к песне «Бахор ёмг‘ирлари» является Гайрат Шералиев, а музыку написал сам Джалолиддин Ахмадалиев.

В комментариях многие слушатели поздравляют артиста с очередной творческой работой, высоко оценивая содержание, мелодию и исполнение песни. Некоторые поклонники отмечают, что «Бахор ёмг‘ирлари» станет одной из лучших песен в репертуаре Джалолиддина Ахмадалиева, и пишут, что слушают её снова и снова.

Жалолиддин АхмадалиевYouTubeГайрат Шералиев
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