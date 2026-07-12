Яркие моменты со свадьбы футболиста сборной Акмаля Мозгового (видео)

10 июля стало незабываемой датой для футболистов национальной сборной Узбекистана. В этот день не только Аббосбек Файзуллаев, но и полузащитник сборной Акмаль Мозговой сыграли свои свадьбы.

Видеозаписи со свадеб обоих футболистов широко распространились в социальных сетях и привлекли внимание болельщиков. Стало известно, что Аббосбек Файзуллаев женился на Нисобону, а Акмаль Мозговой — на Мадине.

На свадебных торжествах присутствовали и другие игроки национальной сборной Узбекистана. Некоторые футболисты посетили свадьбу Акмаля Мозгового, в то время как другие отправились на свадьбу Аббосбека Файзуллаева.

Судя по опубликованным видео, обе свадьбы прошли в духе национальных традиций, в приподнятом настроении и искренней атмосфере. Кадры, запечатлевшие радость молодоженов и гостей, а также поздравления футболистов друг другу, были тепло встречены поклонниками.

Пользователи социальных сетей в комментариях поздравляют обе молодые семьи, желая им долгой жизни, счастья и благополучия.