Яркие моменты со свадьбы футболиста сборной Акмаля Мозгового (видео)
10 июля стало незабываемой датой для футболистов национальной сборной Узбекистана. В этот день не только Аббосбек Файзуллаев, но и полузащитник сборной Акмаль Мозговой сыграли свои свадьбы.
Видеозаписи со свадеб обоих футболистов широко распространились в социальных сетях и привлекли внимание болельщиков. Стало известно, что Аббосбек Файзуллаев женился на Нисобону, а Акмаль Мозговой — на Мадине.
На свадебных торжествах присутствовали и другие игроки национальной сборной Узбекистана. Некоторые футболисты посетили свадьбу Акмаля Мозгового, в то время как другие отправились на свадьбу Аббосбека Файзуллаева.
Судя по опубликованным видео, обе свадьбы прошли в духе национальных традиций, в приподнятом настроении и искренней атмосфере. Кадры, запечатлевшие радость молодоженов и гостей, а также поздравления футболистов друг другу, были тепло встречены поклонниками.
Пользователи социальных сетей в комментариях поздравляют обе молодые семьи, желая им долгой жизни, счастья и благополучия.
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