Одна из мечт Милены сбылась: она стала русалочкой!

·0·Культура
Одна из мечт Милены сбылась: она стала русалочкой!

Шахзода Мухаммедова исполнила одну из мечт своей дочери Милены. В социальных сетях она опубликовала фотографии дочери в образе русалочки на берегу моря.

По словам актрисы и блогера, одной из заветных мечт Милены было именно перевоплощение в русалку. Поэтому она подготовила для дочери соответствующий образ.

На кадрах Милена предстала на морском побережье в костюме русалки. Фотографии за короткое время привлекли внимание подписчиков.

Пользователи социальных сетей тепло встретили образ Милены. Многие оставили под снимками позитивные комментарии, похвалив внешность девочки и выбор образа.

Suv parisi kiyimidagi qizcha dengiz qirg‘og‘ida o‘tiribdi.

Шахзода Мухаммедова часто делится в социальных сетях моментами из жизни своей семьи и детей. И в этот раз пост, связанный с мечтой Милены, был встречен поклонниками с большим интересом.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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