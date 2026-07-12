Состоялась премьера долгожданной песни Хуршида Расулова «Esingdamu» (видео)

Сегодня, 12 июля, в 18:00 на официальном YouTube-канале певца Хуршида Расулова состоялась премьера новой песни «Esingdamu» и клипа на нее, которые с нетерпением ждали поклонники.

Ранее артист сообщал о своей новой творческой работе через страницы в социальных сетях. Короткие тизеры, опубликованные перед премьерой, вызвали большой интерес у слушателей и еще больше подогрели ожидание полной версии композиции.

Сразу после выхода премьеры песня «Esingdamu» за короткое время успела набрать множество просмотров. Поклонники тепло встретили новую работу и активно делятся своими впечатлениями в социальных сетях.

В комментариях многие слушатели поздравляют Хуршида Расулова с очередной творческой новинкой. Большинство поклонников отмечают, что эта песня может стать одним из самых успешных произведений в репертуаре певца.