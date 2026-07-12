Алишер Одилов удивил всех, придя на стадион в день своей свадьбы (видео)

Атакующий полузащитник национальной сборной Узбекистана и ферганского клуба «Нефтчи» Алишер Одилов связал себя узами брака. О том, что свадьба футболиста состоялась 11 июля, сообщила пресс-служба клуба.

Одним из самых обсуждаемых моментов в социальных сетях стало видео, на котором Алишер Одилов в день своей свадьбы посетил стадион. Болельщики оценили этот поступок как яркий пример преданности и любви к футболу.

На кадрах видно, что свадебная церемония прошла в духе национальных традиций, в приподнятом настроении и искренней атмосфере. Радость и счастье молодоженов отчетливо читаются на их лицах.

Кадры с торжественного вечера, на котором присутствовали гости, близкие и друзья, быстро распространились среди интернет-пользователей. В комментариях фанаты искренне поздравляют Алишера Одилова с новым этапом жизни, желая молодой семье счастья, крепкого союза и благополучия.

Напомним, что 10 июля еще два футболиста национальной сборной Узбекистана — Аббосбек Файзуллаев и Акмаль Мозговой — также сыграли свадьбы и создали семьи.