Шохруххон и Умидахон анонсировали новый дуэт: «Xatlar» (видео)

В социальных сетях был опубликован короткий отрывок из новой дуэтной песни певцов Шохруххона и Умидахон под названием «Xatlar» («Письма»), что вызвало большой интерес среди поклонников.

Распространенный фрагмент привлек внимание слушателей своей эмоциональной мелодией. Вскоре видео стало широко распространяться на различных страницах и активно обсуждаться в социальных сетях.

На данный момент артисты еще не объявили официальную дату премьеры песни. Несмотря на это, поклонники в комментариях пишут, что с нетерпением ждут выхода полной версии трека.

Многие слушатели отмечают, что даже короткий фрагмент дуэта оставил у них приятное впечатление, и предполагают, что «Xatlar» может стать одним из самых популярных хитов года.

Теперь фанаты с нетерпением ждут официальной презентации новой композиции Шохруххона и Умидахон.