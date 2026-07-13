Тренеры с наибольшим количеством побед в «Реал Мадриде» в эпоху Переса

Опубликован рейтинг тренеров, возглавлявших «Реал Мадрид» в период президентства Флорентино Переса, по проценту побед. Первое место в нем занял Мануэль Пеллегрини.

Пеллегрини одержал победу в 75 процентах своих матчей в «Реале». Жозе Моуринью занимает второе место с результатом 72 процента. Карло Анчелотти расположился на третьей строчке с показателем 71 процент.

Хаби Алонсо показал результат 70,6 процента. Процент побед Зинедина Зидана составил 65,8 процента.

Интересно, что, несмотря на пятое место в списке, Зидан занимает особое положение как тренер, выигравший с «Реал Мадридом» Лигу чемпионов три раза подряд.

Процент побед тренеров в эпоху Переса:

• Мануэль Пеллегрини — 75 процентов

• Жозе Моуринью — 72 процента

• Карло Анчелотти — 71 процент

• Хаби Алонсо — 70,6 процента

• Зинедин Зидан — 65,8 процента