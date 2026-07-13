«Цветочный» Onix в Андижане вызвал ажиотаж в социальных сетях (видео)

·0·Общество
«Цветочный» Onix в Андижане вызвал ажиотаж в социальных сетях (видео)

Необычный случай, произошедший в Андижане, вызвал широкие обсуждения в социальных сетях. Автомобиль Onix, который стал выглядеть так, будто его покрыли цветочными узорами, привлек внимание множества пользователей.

Как выяснилось, во время сильного дождя владелец, желая защитить машину от влаги, сначала накрыл её цветочным одеялом, а затем натянул сверху специальный автомобильный тент.

После того как дождь прекратился, машину не открыли сразу, из-за чего внутри образовался «парниковый эффект» из-за влажности. В результате краска с одеяла отпечаталась на белом лакокрасочном покрытии автомобиля, оставив на кузове цветочные следы.

Видео с этим инцидентом быстро распространилось в интернете и набирает тысячи просмотров. Пользователи реагируют по-разному: одни комментируют ситуацию с юмором, другие отмечают, что подобные методы могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

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Charos
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