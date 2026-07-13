Отец в поезде, а маленькая девочка осталась одна на перроне

В Польше 5-летняя девочка осталась одна на железнодорожном перроне из-за неожиданной ситуации. Как выяснилось, двери поезда закрылись и состав начал движение в тот момент, когда ее отец зашел в вагон, чтобы забрать багаж.

На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как девочка бежит вслед за уходящим поездом. Граждане, ставшие свидетелями происшествия, немедленно помогли ребенку и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обеспечили безопасность девочки и в короткие сроки воссоединили ее с родителями. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.