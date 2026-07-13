Водитель, установивший в машину домашний кондиционер, удивил интернет (видео)

На фоне аномальной жары, наблюдаемой в Узбекистане, некоторые водители пробуют различные способы, чтобы сохранить прохладу в своих автомобилях. Одно из таких необычных решений вызвало широкое обсуждение в социальных сетях.

На распространившемся видео запечатлено, как водитель установил обычный домашний кондиционер в свой автомобиль Damas. В кадрах видно, что кондиционер закреплен на задней части машины и используется для охлаждения салона.

Это видео за короткое время набрало тысячи просмотров и вызвало жаркие споры среди интернет-пользователей. В то время как одни оценили это как креативный способ спасения от зноя, другие подчеркивают, что подобные модификации небезопасны и непрактичны.

В жаркие летние дни, когда люди ищут различные решения для обеспечения прохлады, этот водитель привлек внимание многих своим своеобразным подходом к проблеме.