Дениз Байсал подала на развод

Появились сообщения о том, что известная турецкая актриса Дениз Байсал разводится со своим супругом, музыкантом Барышем Юртчу. Стало известно, что пара решила поставить точку в отношениях после почти 7 лет совместной жизни.

Об этом сообщает издание Haberler.

Актриса, хорошо знакомая зрителям по роли Эсме в сериале «Bu Deniz Taşacak», вышла замуж за Барыша Юртчу в 2019 году.

Согласно распространившейся информации, Дениз Байсал подала в суд Стамбула иск о расторжении брака. В некоторых источниках утверждается, что Барыш Юртчу не согласен с этим решением.

По сообщениям, в качестве одной из причин развода актриса указала разногласия во взглядах, а также недостаток внимания со стороны супруга.

На данный момент ни Дениз Байсал, ни Барыш Юртчу не дали официальных и подробных комментариев по поводу этих новостей. В связи с этим окончательные детали бракоразводного процесса остаются неизвестными.