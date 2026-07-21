Тайна «самых красивых глаз в мире»: почему меняется цвет глаз Айшварии Рай?

Победительница конкурса «Мисс мира — 1994» Айшвария Рай известна во всем мире не только своей кинокарьерой, но и естественным цветом глаз. Глаза актрисы выглядят по-разному в зависимости от освещения: иногда в них преобладает синий оттенок, а в других случаях отчетливо виден зеленый цвет.

Цвет глаз Айшварии Рай натуральный, он представляет собой смесь синего и зеленого оттенков. Иногда актриса может надевать линзы для роли или фотосессии. Несмотря на это, ее знаменитый образ по-прежнему остается визитной карточкой благодаря ее естественным зелено-голубым глазам.

Ряд авторитетных изданий включил Айшварию Рай в списки людей с самыми красивыми глазами. Отмечается, что такой уникальный цвет глаз встречается и у других членов ее семьи, что подтверждает генетическую природу этой особенности.