Радостное событие в жизни актера Жахонгира Абдумаликова: он объявил имя сына своим поклонникам!

В жизни актера Жахонгира Абдумаликова произошло радостное событие. У артиста, известного по сериалу «Мендирман Жалолиддин» (Я — Джемаледдин), родился первенец. Он впервые стал отцом.

Актер опубликовал в социальных сетях видеоролики, запечатлевшие момент выписки малыша из больницы домой. На кадрах можно увидеть украшения и специальные декорации, подготовленные для новорожденного.

Жахонгир Абдумаликов также сообщил подписчикам, что назвал сына МухаммадЗайдом. После этой новости на его странице появилось множество поздравлений.

Поклонники и близкие выражают добрые пожелания семье актера, желая МухаммадЗайду расти здоровым и счастливым.