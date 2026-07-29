Радостное событие в жизни актера Жахонгира Абдумаликова: он объявил имя сына своим поклонникам!
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В жизни актера Жахонгира Абдумаликова произошло радостное событие. У артиста, известного по сериалу «Мендирман Жалолиддин» (Я — Джемаледдин), родился первенец. Он впервые стал отцом.
Актер опубликовал в социальных сетях видеоролики, запечатлевшие момент выписки малыша из больницы домой. На кадрах можно увидеть украшения и специальные декорации, подготовленные для новорожденного.
Жахонгир Абдумаликов также сообщил подписчикам, что назвал сына МухаммадЗайдом. После этой новости на его странице появилось множество поздравлений.
Поклонники и близкие выражают добрые пожелания семье актера, желая МухаммадЗайду расти здоровым и счастливым.
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