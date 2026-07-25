Ботир Қодировнинг янги қўшиғи мухлислар эътиборини қозонди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Ботир Қодиров мухлислари учун навбатдаги мусиқий янгиликни тақдим этди. Санъаткор 24 июль куни "Эй гўзал" номли янги таронасини ўзининг YouTube каналида эълон қилди.
Қўшиқ қисқа вақт ичида тингловчилар томонидан катта қизиқиш билан кутиб олиниб, 40 мингга яқин томоша тўплашга муваффақ бўлди. Бу эса санъаткорнинг янги ижодига бўлган қизиқиш юқори эканини кўрсатмоқда.
Тингловчилар қўшиқни илиқ кутиб олиб, изоҳларда Ботир Қодировнинг ижодига юқори баҳо беришмоқда. Кўпчилик таронанинг оҳанги, матни ва хонанданинг ижросини алоҳида эътироф этишмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…