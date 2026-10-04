В мире резко снижается рождаемость: усилилась демографическая угроза

Показатель рождаемости, необходимый для поддержания численности населения на стабильном уровне, снизился во многих странах мира. Эта тенденция теперь все более отчетливо проявляется не только в богатых государствах, но и в развивающихся странах.

Для поддержания численности населения на стабильном уровне на каждую женщину должно приходиться в среднем 2,1 ребенка. Однако, согласно последним подсчетам, более чем в половине стран мира, точнее, более чем в двух третях из 195 государств, уровень рождаемости упал ниже этого показателя. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на данные Финанкиал Тимес.

Резкое падение уровня рождаемости сегодня перестало быть характерной особенностью только богатых стран. Напротив, эта тенденция становится новым демографическим трендом и в развивающихся государствах.

Особенно наглядно эта ситуация наблюдается в Таиланде. Уровень рождаемости в стране составляет в среднем 0,78 ребенка на одну женщину. Если существующее положение дел продолжится в том же духе, в течение ста лет население Таиланда может практически исчезнуть.

В Мексике за последние 25 лет показатель рождаемости также сократился в два раза. К 2024 году в стране на каждую женщину приходилось в среднем 1,2 ребенка. Аналогичная тенденция наблюдается и в африканских мегаполисах.

Экономист Хесус Фернандес-Вильяверде подчеркнул, что демографический спад нельзя оценивать как временное явление. По его мнению, этот процесс может продолжаться несколько поколений. А это, в свою очередь, чревато серьезными и опасными последствиями в будущем.

Специалист отметил, что речь идет не только о сокращении мирового населения с 8 миллиардов до 6 миллиардов человек. В долгосрочной перспективе этот процесс может привести и к полному исчезновению населения. Согласно прогнозам Хесуса Фернандеса-Вильяверде, численность населения мира может достичь своего пика в 2050-х годах, после чего будет непрерывно сокращаться.

При этом многие страны начнут стареть до того, как успеют достаточно разбогатеть в экономическом плане. Например, такие государства, как Мексика и Таиланд, могут столкнуться с проблемой покрытия расходов общества с растущей долей пожилого населения, не успев накопить такое богатство, как Германия или Япония.

Согласно исследованию Университета Цинциннати (США), широкое распространение смартфонов также может быть одним из основных факторов снижения уровня рождаемости. Поскольку молодежь тратит все больше времени на использование интернета и цифровых устройств, она уделяет меньше времени общению друг с другом лицом к лицу.

Кроме того, экономические кризисы, нехватка жилья и финансовые трудности еще больше усугубляют падение показателей рождаемости.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре из-за резкого падения рождаемости была запущена служба знакомств и сватовства для государственных служащих. Впервые за последние 60 лет в стране в 2025 году родилось менее 30 тысяч младенцев.

В то же время население Сингапура также неуклонно стареет. Число умерших в стране стабильно растет и в 2025 году достигло примерно 26 500 человек.