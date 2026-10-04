Луис де ла Фуэнте: Ламин Ямаль на пути к статусу легенды

·48·Спорт
Луис де ла Фуэнте: Ламин Ямаль на пути к статусу легенды

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высоко оценил игру молодого вингера Ламина Ямаля после победы над Чехией. По мнению специалиста, перспективный футболист своими яркими действиями уверенно идет к статусу настоящей легенды. В матче Лиги наций испанцы забили три мяча в ворота соперника, укрепив свое лидерство в группе. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Встреча, прошедшая в Овьедо, прошла под полным контролем сборной Испании. Уже в начале матча Ламин Ямаль в своем фирменном стиле нанес красивый удар и открыл счет. В дальнейшем голы Родри и Микеля Мерино принесли команде очередные важные три очка. После этой победы Испания занимает первое место в группе 3 с девятью очками.

Стабильная игра Ламина Ямаля и командный дух

Как сообщает Goal.com, Луис де ла Фуэнте на пресс-конференции не скрывал своего восхищения стремительным прогрессом девятнадцатилетнего футболиста. Тренер особо отметил, что Ямаль идеально воплощает агрессивный и энергозатратный тактический стиль игры национальной сборной. Также его уникальное мастерство в преодолении обороны соперника оказывает положительное влияние на всю команду.

Наставник испанцев отметил, что тот факт, что юная звезда забивает первым в трех последних международных матчах подряд, свидетельствует о его взрослении. «Он не перестает нас удивлять. У него огромный талант, и он растет семимильными шагами», — сказал Де ла Фуэнте. По мнению тренера, ранние голы Ямаля наглядно демонстрируют стремление всей команды к победе и желание брать каждый матч под свой контроль с первых минут.

Предупреждение перед предстоящим матчем с Хорватией

Несмотря на успешные результаты, главный тренер сборной Испании призвал своих подопечных к бдительности перед будущими играми. В частности, было отмечено, что после крупного поражения от сборной Англии команда Хорватии постарается реабилитироваться, а их самолюбие задето. Де ла Фуэнте предположил, что будущий соперник окажет серьезное сопротивление, и призвал игроков быть осторожными.

В настоящее время сборная Испании уверенно движется к поставленным целям. Атакующая игра команды и раскрытие молодых талантов высоко оцениваются болельщиками и экспертами. Предстоящие матчи станут для испанцев не только борьбой за очки, но и очередным испытанием для укрепления своих позиций на международной арене.

Ламин ЯмальЛуис де ла ФуэнтеИспанияЛига нацийФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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