Эмилиано Мартинес высказался об уходе Лионеля Месси

·38·Спорт
Эмилиано Мартинес высказался об уходе Лионеля Месси

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признал, что уход капитана Лионеля Месси из международного футбола оставит огромную пустоту в команде. Об этом сообщает Goal.com. сообщает об этом.

В субботу вечером на стадионе «Эстадио Монументаль» Аргентина одержала крупную победу над Буркина-Фасо со счетом 7:0. После матча голкипер сосредоточил внимание на предстоящем прощании с Лионелем Месси.

Историческая победа и чувство гордости

Согласно цитатам, приведенным ESPN Аргентина, Эмилиано Мартинес подчеркнул, что помощь Лионелю Месси в завоевании титула на чемпионате мира в Катаре-2022 стала одной из величайших честей в его карьере. Он отметил, что старался сделать все возможное, чтобы помочь лучшему футболисту в истории.

Реальность эры после Месси в раздевалке «Альбиселесте» постепенно начинает проявляться. Вратарь открыто признал, что предстоящий уход капитана оставит огромный пробел в команде, но добавил, что в составе есть характерные игроки, готовые взять на себя ответственность.

Шаги в будущее

Подчеркнув важность того, чтобы ценить предстоящие эмоциональные моменты, голкипер выразил намерение провести оставшееся время с командой максимально продуктивно. Он хочет видеть улыбку на лице капитана в его последнем матче 6 октября и наслаждаться каждой минутой.

Также в этой встрече Эмилиано Мартинес записал на свой счет 45-й «сухой» матч в своей 69-й игре за сборную. Он высоко оценил выступление молодых дебютантов, подчеркнув, что сохранение ворот в неприкосновенности остается его постоянной целью.

Говоря о требовательности главного тренера Лионеля Скалони и адаптации молодежи, Мартинес сказал: «Все идет хорошо. Мы команда, которая быстро интегрирует молодых игроков. Скалони никому не дает поблажек, играет тот, кто лучше работает на поле».

Эмилиано МартинесЛионель МессиАргентинаФутболGoal.com
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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