Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признал, что уход капитана Лионеля Месси из международного футбола оставит огромную пустоту в команде. Об этом сообщает Goal.com. сообщает об этом.

В субботу вечером на стадионе «Эстадио Монументаль» Аргентина одержала крупную победу над Буркина-Фасо со счетом 7:0. После матча голкипер сосредоточил внимание на предстоящем прощании с Лионелем Месси.

Историческая победа и чувство гордости

Согласно цитатам, приведенным ESPN Аргентина, Эмилиано Мартинес подчеркнул, что помощь Лионелю Месси в завоевании титула на чемпионате мира в Катаре-2022 стала одной из величайших честей в его карьере. Он отметил, что старался сделать все возможное, чтобы помочь лучшему футболисту в истории.

Реальность эры после Месси в раздевалке «Альбиселесте» постепенно начинает проявляться. Вратарь открыто признал, что предстоящий уход капитана оставит огромный пробел в команде, но добавил, что в составе есть характерные игроки, готовые взять на себя ответственность.

Шаги в будущее

Подчеркнув важность того, чтобы ценить предстоящие эмоциональные моменты, голкипер выразил намерение провести оставшееся время с командой максимально продуктивно. Он хочет видеть улыбку на лице капитана в его последнем матче 6 октября и наслаждаться каждой минутой.

Также в этой встрече Эмилиано Мартинес записал на свой счет 45-й «сухой» матч в своей 69-й игре за сборную. Он высоко оценил выступление молодых дебютантов, подчеркнув, что сохранение ворот в неприкосновенности остается его постоянной целью.

Говоря о требовательности главного тренера Лионеля Скалони и адаптации молодежи, Мартинес сказал: «Все идет хорошо. Мы команда, которая быстро интегрирует молодых игроков. Скалони никому не дает поблажек, играет тот, кто лучше работает на поле».