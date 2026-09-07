Равшан Хайдаров объявил окончательный состав олимпийской сборной Узбекистана (У-23) на турнир в Японии

Главный тренер сборной Узбекистана (У-23) Равшан Хайдаров официально огласил окончательный состав команды, которая будет защищать честь нашей страны на предстоящих престижных Азиатских играх в Японии. Тренерский штаб, ставящий перед собой высокие цели на главном спортивном форуме континента, наряду с самыми талантливыми молодыми игроками местной Суперлиги включил в заявку легионера из бельгийского «Антверпена», набирающегося опыта на европейских полях. Эта команда, состоящая из талантливых футбостов, нацелена исключительно на чемпионство в условиях жесткой конкуренции.

Анализ состава: вызов из Европы и надежный блок «Насафа»

В составе, выбранном Равшаном Хайдаровым, есть несколько важных и примечательных аспектов:

Легионер из Бельгии: талантливый полузащитник Мухаммадали Уринбоев, выступающий за «Антверпен», внесен в заявку в качестве основной атакующей силы сборной;

Преимущество «Насафа»: из каршинского клуба было вызвано сразу 5 футболистов (особенно в линию обороны), что служит обеспечению командной сыгранности и взаимопонимания;

Фундамент «Локомотива» и «Олимпик Мобиуз»: молодежь, приглашенная из столичных клубов, а также нападающий Амирбек Саидов, накопивший опыт в международных турнирах, готовы создать серьезную угрозу воротам соперников на передовой.

Полный официальный состав сборной Узбекистана (У-23):

23 футболиста, которые будут вести борьбу на полях Японии, распределены по амплуа следующим образом:

Вратари: Самандар Муратбаев («Насаф»), Максим Муркаев («Пахтакор»), Умар Рустамов («Олимпик Мобиуз»);

Защитники: Гиёс Ризакулов («Кызылкум»), Дилшод Муртазоев, Кувонч Хушвақтов, Диёр Абдуназаров (все — «Насаф»), Дилшод Абдуллаев («Пахтакор»), Рузибой Файзуллаев, Саидхон Хамидов (оба — «Олимпик Мобиуз»);

Полузащитники: Равшан Хайруллаев («Бухара»), Мухаммадали Реимов («Локомотив»), Сайдумал Саиднуруллаев («Металлург»), Сардор Бахромов («Насаф»), Оллоберган Каримов («Согдиана»), Азизбек Тулкинбеков («Бунёдкор»), Ойбек Урмонжонов («Динамо»), Асилбек Джумаев («Нефтчи»), Мухаммадали Уринбоев («Антверпен», Бельгия);

Нападающие: Шодиёр Шодибоев, Нурлан Ибраимов (оба — «Локомотив»), Фирдавс Абдурахмонов («Динамо»), Амирбек Саидов («Согдиана»).

Соперники по группе «К» и решающий старт 15 сентября

В рамках Азиатских игр наших представителей ждут ответственные матчи:

Состав группы: по результатам жеребьевки сборная Узбекистана (У-23) попала в группу «К», где сыграет со сверстниками из Филиппин, Кувейта и Вьетнама;

Первый тур: свой путь на турнире наша сборная начнет 15 сентября с дебютного матча против Филиппин;

Путевка в плей-офф: занятие 1-го места в группе дает возможность в последующих раундах встретиться с более удобными соперниками, поэтому победа в каждой игре имеет важное стратегическое значение.

А как вы считаете, способен ли этот молодой состав под руководством Равшана Хайдарова завоевать золотую медаль на Азиатских играх в Японии? Какого еще талантливого футбоста, оставшегося вне этого списка, вы хотели бы видеть в составе сборной? Оставляйте свои мысли и комментарии внизу!