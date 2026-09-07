Мераб Двалишвили назвал имя самого трудного соперника в своей карьере...

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Мераб Двалишвили назвал имя самого трудного соперника в своей карьере...

Звезда UFC и бывший чемпион Мераб Двалишвили рассказал, кто был самым неудобным, сложным и сильным оппонентом за всю его карьеру. В то время как многие фанаты единоборств и эксперты считают главным тяжелым испытанием для грузинского спортсмена его 5-раундовый напряженный бой с бывшим российским чемпионом Петром Яном, Двалишвили опроверг все предположения. Став гостем известного подкаста «Беёнд Те Вин», боец искренне признался, что самым сложным препятствием для него стал бразильский легендарный экс-чемпион Жозе Алдо.

Почему не Петр Ян? Выбор, который удивил фанатов

Говоря о главном испытании за свою многолетнюю карьеру, Двалишвили высоко оценил уровень бразильского соперника:

  • Неожиданный ответ: «В вопросе выбора я бы назвал имя Жозе Алдо», — отверг ожидания многих вариант с Петром Яном Двалишвили;

  • Пиковая форма Алдо: «В то время он находился в прекрасной спортивной форме. Он шел на серии из трех побед подряд в моей весовой категории и претендовал на чемпионство», — вспомнил боец;

  • История UFC 278: Хотя в этом противостоянии на турнире «UFC 278» в августе 2022 года Мераб победил единогласным решением судей, в октагоне ему пришлось отчаянно бороться за каждую секунду.

«Его было очень сложно перевести в партер»: Несокрушимая защита Алдо

Знаменитая тактика Мераба Двалишвили по «доминированию» и борьбе сработала против Алдо не полностью:

  • Идеальная защита от тейкдаунов: «Опустить его на землю (в партер) было для меня очень и очень сложно», — признал Мераб, отметив, что его борцовский стиль, обычно быстро укладывающий соперников в партер, столкнулся с трудностями перед мастерством Алдо;

  • Давление опыта: «В то время у него был колоссальный опыт по сравнению со мной. В каждом его движении я видел многолетнюю школу чемпионов», — подчеркнул он;

  • Безграничное уважение: Грузинский боец заявил, что за всю свою карьеру он не испытывал такого огромного уважения и почитания ни к одному другому сопернику, как к Алдо.

«И радость, и печаль»: Драма победы над кумиром детства

Победа над легендой вызвала у спортсмена противоречивые чувства:

  • Бой против своего кумира: «Да, я победил его, и это принесло мне как огромную радость, так и глубокую печаль», — сказал Двалишвили;

  • Поражение легенды: Он пояснил, что ему было тяжело морально от осознания того, что он лично стал причиной поражения своего кумира, на которого равнялся с юных лет и который стал настоящей иконой в мире ММА;

  • Воспитание и искренность: Объективная оценка соперников со стороны Двалишвили и проявление столь глубокого уважения даже к ветеранам, которых он победил, высоко оцениваются фанатами.

А как вы думаете, действительно ли Жозе Алдо был для Мераба Двалишвили более опасным и мастеровитым соперником, чем Петр Ян и Шон О'Мэлли? Согласны ли вы с тем, что знаменитая защита Алдо от борьбы — это сильнейший щит в истории ММА? Оставляйте свои мысли и комментарии!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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