Рафаэль Маркес назначен главным тренером сборной Мексики

·33·Спорт
Рафаэль Маркес назначен главным тренером сборной Мексики

Легенда мексиканского футбола Рафаэль Маркес официально вступил в должность главного тренера национальной сборной страны. Перед бывшим защитником, оставившим яркий след в мировом футболе за два десятилетия, поставлена задача достойно подготовить команду к чемпионату мира 2030 года и вывести её на новый уровень. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Сообщается, что до назначения на этот пост 47-летний специалист с августа 2024 года работал помощником в тренерском штабе Хавьера Агирре. После того как под руководством Агирре команда дошла до 1/8 финала минувшего чемпионата мира, руководство федерации приняло решение провести кардинальные изменения.

Хотя бывший игрок «Барселоны» участвовал в пяти мундиалях в качестве футболиста, ему ни разу не удалось преодолеть барьер 1/8 финала. Теперь в качестве тренера он поставил перед собой главную цель — достичь тех высот, которые не покорились ему как игроку, и преодолеть многолетнее «проклятие четвертьфинала» национальной сборной.

Планы и задачи нового тренера

На пресс-конференции Рафаэль Маркес подчеркнул, что постарается максимально использовать свой второй шанс. «Как игрок я участвовал в пяти чемпионатах мира и не достиг желаемого результата. Теперь я вернулся на этот уровень в качестве тренера и надеюсь, прежде всего, отобраться на чемпионат мира и показать там совершенно иной результат», — отметил специалист.

Он признал, что богатый опыт игрока поможет ему в новой должности, однако отметил, что тренерская ответственность гораздо выше. Он понимает, что впереди ждут непростые времена, но выразил уверенность, что вместе с командой сможет преодолеть все трудности.

Опытный тренерский штаб

Маркес начинает работу не один: он сформировал штаб из опытных специалистов, которые будут оказывать ему всестороннюю поддержку. В частности, в его команду вошли бывший партнер по сборной Андрес Гуардадо, с которым он выступал на четырех чемпионатах мира, а также ассистенты Хуан Мануэль Лильо и Видаль Палома.

Главный тренер отметил, что не начинает с нуля, так как работа в штабе Хавьера Агирре дала ему большой опыт. Он подчеркнул, что хорошо знает игроков и атмосферу в коллективе, а опытная группа специалистов, работавшая на самом высоком уровне, окажет ему необходимую помощь.

Рафаэль МаркесСборная МексикиЧемпионат мира 2030Футбольные новостиХавьер Агирре
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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