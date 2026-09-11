Для Galaxy Z Фолд8 создана анимация в стиле Apple

В мире технологий конкуренция между компаниями выходит за рамки аппаратного обеспечения, переходя в плоскость программных решений и уникальных визуальных эффектов. По данным иксбт.ком, один из активных пользователей Reddit в экспериментальных целях разработал специальное приложение для смартфона Galaxy Z Фолд8. Это приложение демонстрирует плавный анимационный эффект при складывании и раскладывании устройства, напоминая дизайнерские решения, недавно представленные Apple в iPhone Дуо. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данное экспериментальное программное обеспечение считывает данные с датчиков шарнира (механизма складывания) в режиме реального времени. На основе этого процесс перехода изображения между внешним и внутренним дисплеями управляется максимально плавно. Судя по видеороликам, созданная анимация не только работает гладко, но и реагирует на текущее положение шарнира предельно точно и без задержек.

Обсуждения и критика пользователей

После того как Apple анонсировала свой первый складной смартфон iPhone Дуо, внимание экспертов и обычных покупателей привлекли не только его конструкция, но и именно этот программный анимационный эффект. Примечательно, что после презентации компания Samsung успела даже организовать троллинг в адрес нового устройства Apple.

Тем не менее, тот факт, что обычный энтузиаст за короткое время самостоятельно реализовал такую функцию, вызвал бурные дискуссии среди интернет-пользователей. Многие задаются вопросом, почему такой гигант, как Samsung, не внедрил подобные интересные визуальные возможности в базовую оболочку Galaxy Z Фолд8 заранее.

Влияние на будущие обновления

В сетевых обсуждениях большинство потребителей отметили, что Samsung не проявляет достаточного креативного подхода к инновациям. По их мнению, корейскому производителю было бы целесообразно оперативнее перенимать наиболее успешные программные находки конкурентов для обогащения пользовательского опыта.

На данный момент Samsung официально не делала заявлений о намерении добавить подобный анимационный эффект в свою оболочку One UI. Однако такие попытки независимых разработчиков могут заставить инженеров компании обратить внимание на подобные мелкие, но привлекательные детали в будущих программных обновлениях.