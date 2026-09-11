Анвар Анваров на одной арене с сильнейшими прыгунами мира

В истории легкой атлетики Узбекистана открывается новая страница. Анвар Анваров выступит на одной арене с сильнейшими прыгунами в длину со всего мира в рамках впервые проводимых соревнований Ворлд Атлетикс Ултимате Чампионшип. Узбекский атлет поборется в историческом финале в Будапеште с олимпийским чемпионом Мильтиадисом Тентоглоу и другими мировыми звездами.

С 11 по 13 сентября в столице Венгрии Будапеште впервые проходит абсолютно новое соревнование для мира легкой атлетики — Ворлд Атлетикс Ултимате Чампионшип. Оно объединило олимпийских и чемпионами мира, победителей Бриллиантовой лиги (Диамонд Леагуе), а также атлетов, показавших самые высокие результаты по ходу сезона.

Турнир организован Ворлд Атлетикс с целью определить «сильнейшего среди сильнейших» в легкой атлетике. В первом турнире в Будапеште принимают участие 381 атлет из 65 федераций.

Самое главное, что в этом историческом состязании есть и представитель Узбекистана.

Анваров — среди мировых звезд

Член сборной Узбекистана Анвар Анваров примет участие в программе прыжков в длину среди мужчин.

2026 год имеет особое значение для 25-летнего атлета. В текущем сезоне он обновил свой личный рекорд, показав результат 8,29 метра. Анваров достиг этого показателя 26 июня в хорватском Загребе, и данный результат был зарегистрирован как национальный рекорд Узбекистана.

Прыжок на 8,29 метра открыл Анварову путь не только к национальному рекорду, но и на одно из соревнований высочайшего уровня в мировой легкой атлетике.

Его имя теперь находится не в простом списке участников. Анваров будет соревноваться наравне с сильнейшими прыгунами мира в финале Ултимате Чампионшип в Будапеште.

Соперники не простые: олимпийский чемпион тоже на арене

Среди основных соперников Анварова в Будапеште — спортсмены, вписавшие свои имена в историю легкой атлетики.

Один из главных фаворитов — представитель Греции Мильтиадис Тентоглоу. Двукратный олимпийский чемпион, греческий атлет в 2026 году показал результат 8,66 метра, являясь обладателем лучшего показателя сезона.

В число участников финала также вошли Таджей Гейл (Ямайка), Симон Экземмер (Швейцария), Божидар Сарабоюков (Болгария), Герсон Балде (Португалия) и Чжан Минкунь (Китай).

В официальном превью Ворлд Атлетикс именно Тентоглоу, Гейл, Экземмер и Сарабоюков отмечены как главные претенденты в прыжках в длину.

Это наглядно показывает, какого уровня конкуренция ожидает Анварова.

8,29 метра — прыжок, выведший Анварова на новый этап

Результат Анвара Анварова в 8,29 метра — не случайный показатель.

На соревнованиях в Загребе в одной из шести попыток он прыгнул на 8,29 метра и занял первое место. В том же состязании участвовал и Таджей Гейл, занявший третье место с результатом 8,18 метра.

Согласно данным Ворлд Атлетикс, результат Анварова в 8,29 метра занял одно из высоких мест в мировом сезонном рейтинге 2026 года. Его личный рекорд также равен ровно 8,29 метра.

Эта цифра стала одним из главных факторов, приведших Анварова в исторический финал в Будапеште.

Теперь от мечты до результата — один прыжок

Формат Ворлд Атлетикс Ултимате Чампионшип отличается от привычных чемпионатов.

Здесь нет привычных долгих квалификационных процессов во всех дисциплинах. В таких технических видах, как прыжки в длину, состязания проводятся сразу в формате финала. Спортсменам гарантируются первые две попытки, после чего, в зависимости от результатов, лучшие атлеты получат возможность совершить дополнительные прыжки на следующих стадиях.

А значит, ценность каждой попытки для Анварова в Будапеште крайне высока.

Требуется продемонстрировать свои возможности с первого же прыжка, избежать технических ошибок и бороться до последней возможности.

Ведь здесь каждый сантиметр может иметь решающее значение.

22:44 — внимание узбекских спортивных болельщиков приковано к Будапешту

Финал в прыжках в длину среди мужчин начнется 12 сентября в 22:44 по ташкентскому времени.

Состязание пройдет на стадионе Натионал Атлетикс Кентре в Будапеште. Именно эта арена принимала чемпионат мира 2023 года.

Для узбекских спортивных болельщиков это не просто очередное легкоатлетическое соревнование.

Это возможность для обладателя национального рекорда Анвара Анварова помериться силами с величайшими звездами мировой легкой атлетики на одной арене.

Исторический турнир с призовым фондом 10 миллионов долларов

Еще одна особенность Ворлд Атлетикс Ултимате Чампионшип — его призовой фонд.

Общий призовой фонд соревнований составляет 10 миллионов долларов США. Это один из крупнейших призовых фондов в истории легкой атлетики, и победитель в каждой дисциплине получит награду в размере 150 тысяч долларов.

Таким образом, в Будапеште развернется борьба не только за престиж, но и за огромное финансовое вознаграждение.

Однако для Анварова ценность этого состязания измеряется далеко не только деньгами или медалью.

Его имя сегодня стоит в списке сильнейших прыгунов планеты.

Новая страница для узбекской легкой атлетики

Поскольку Ворлд Атлетикс Ултимате Чампионшип проводится впервые, каждый результат в Будапеште будет зарегистрирован среди дебютных в истории турнира.

Анвар Анваров также становится частью этой истории.

Он стоит на одной стартовой линии с чемпионами мира, победителями Олимпиад и звездами Диамонд Леагуе. Противостоять ему будут двукратный олимпийский чемпион Тентоглоу и другие фавориты, показывающие в сезоне результаты за 8 метров.

Однако Анваров приехал в Будапешт вовсе не ради участия.

Он выходит на эту сцену с национальным рекордом в 8,29 метра.

И теперь следующий рубеж для узбекского атлета — заявить о себе среди сильнейших прыгунов мира.

12 сентября в 22:44 все взоры будут устремлены на сектор для прыжков в длину в Будапеште. Для Анвара Анварова это не просто финал — это грандиозная возможность продемонстрировать выход узбекской легкой атлетики на новый уровень.