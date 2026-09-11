Луис де ла Фуэнте заявил, что испанские футболисты достойны «Золотого мяча»

·46·Спорт
Луис де ла Фуэнте заявил, что испанские футболисты достойны «Золотого мяча»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подчеркнул, что один из испанских футболистов достоин престижной награды «Золотой мяч» в этом году. Также 65-летний специалист выразил твердую уверенность в том, что юный талант «Барселоны» Ламин Ямаль в будущем завоюет эту индивидуальную награду. Об этом сообщает Goal.com. Об этом сообщает Goal.com.

Выступая в четверг в Овьедо на презентации предстоящего в следующем месяце матча Лиги наций УЕФА против сборной Чехии, Луис де ла Фуэнте затронул список претендентов на «Золотой мяч» этого года. Он не скрывал своего удивления тем, что Микель Оярсабаль не попал в официальный список из 30 номинантов.

Для справки, церемония вручения «Золотого мяча» запланирована на 26 октября этого года в Лондоне. Список номинантов был объявлен в начале этой недели. В своем выступлении Луис де ла Фуэнте высоко оценил потенциал футболистов страны и местных талантов.

Потенциал испанского футбола и вопрос Микеля Оярсабаля

В своем заявлении тренер особо подчеркнул, что система подготовки футболистов в стране находится на мировом уровне. Он выразил поддержку местному футбольному бренду и критически отозвался о решении составителей списка.

Как пишет издание Goal.com, комментируя отсутствие Микеля Оярсабаля среди номинантов, специалист в шутливой форме выразил свое несогласие: «Похоже, кто-то уронил бумагу, когда составлял этот список, и случайно оставил его за бортом».

Блестящее будущее Ламина Ямаля

Луис де ла Фуэнте высоко оценил действия молодого вингера Ламина Ямаля в текущем сезоне и выразил большие надежды на его будущее. У тренера нет сомнений, что воспитанник «Барселоны» благодаря своей великолепной игре вскоре будет признан лучшим футболистом мира.

«Думаю, Ламин Ямаль может выиграть «Золотой мяч», потому что он испанец и невероятно талантливый игрок. Если не в этом году, то в будущем он обязательно его получит. Не думаю, что ему потребуется много времени, чтобы достичь этой награды. Я слежу за его игрой в начале сезона и хочу, чтобы мы наслаждались им долгие годы», — сказал тренер.

Также наставник сборной остановился на полузащитнике Маркосе Льоренте, завершившем международную карьеру после победы на чемпионате мира. Он добавил, что с полным уважением относится к решению игрока и между ними сохранились отличные отношения. Отвечая на вопрос о привлечении в сборную молодых талантов, таких как Карлос Эспи и Хави Эспарт, он отметил, что они обязательно будут в команде в будущем, но пока не стоит торопиться.

Луис де ла ФуэнтеЛамин ЯмальЗолотой мячИспанияФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Анвар Анваров на одной арене с сильнейшими прыгунами мираАнвар Анваров на одной арене с сильнейшими прыгунами мираСегодня, 11:08Рафаэль Маркес назначен главным тренером сборной МексикиРафаэль Маркес назначен главным тренером сборной МексикиСегодня, 10:51Килиан Мбаппе завоевал свою первую награду в составе Реал МадридаКилиан Мбаппе завоевал свою первую награду в составе Реал МадридаСегодня, 10:12Звезда UFC Пауло Коста заключил союз с Эдди Хирном — открылась ли дорога в бокс?Звезда UFC Пауло Коста заключил союз с Эдди Хирном — открылась ли дорога в бокс?Сегодня, 09:23Ислам Махачев предсказал судьбу Петра Яна и Евлоева на UFC 333...Ислам Махачев предсказал судьбу Петра Яна и Евлоева на UFC 333...Сегодня, 09:17На ковер выйдут 6 борцов: состав сборной Узбекистана по вольной борьбе на Азиатских играхНа ковер выйдут 6 борцов: состав сборной Узбекистана по вольной борьбе на Азиатских играхСегодня, 08:11
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду