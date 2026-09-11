Луис де ла Фуэнте заявил, что испанские футболисты достойны «Золотого мяча»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подчеркнул, что один из испанских футболистов достоин престижной награды «Золотой мяч» в этом году. Также 65-летний специалист выразил твердую уверенность в том, что юный талант «Барселоны» Ламин Ямаль в будущем завоюет эту индивидуальную награду. Об этом сообщает Goal.com. Об этом сообщает Goal.com.

Выступая в четверг в Овьедо на презентации предстоящего в следующем месяце матча Лиги наций УЕФА против сборной Чехии, Луис де ла Фуэнте затронул список претендентов на «Золотой мяч» этого года. Он не скрывал своего удивления тем, что Микель Оярсабаль не попал в официальный список из 30 номинантов.

Для справки, церемония вручения «Золотого мяча» запланирована на 26 октября этого года в Лондоне. Список номинантов был объявлен в начале этой недели. В своем выступлении Луис де ла Фуэнте высоко оценил потенциал футболистов страны и местных талантов.

Потенциал испанского футбола и вопрос Микеля Оярсабаля

В своем заявлении тренер особо подчеркнул, что система подготовки футболистов в стране находится на мировом уровне. Он выразил поддержку местному футбольному бренду и критически отозвался о решении составителей списка.

Как пишет издание Goal.com, комментируя отсутствие Микеля Оярсабаля среди номинантов, специалист в шутливой форме выразил свое несогласие: «Похоже, кто-то уронил бумагу, когда составлял этот список, и случайно оставил его за бортом».

Блестящее будущее Ламина Ямаля

Луис де ла Фуэнте высоко оценил действия молодого вингера Ламина Ямаля в текущем сезоне и выразил большие надежды на его будущее. У тренера нет сомнений, что воспитанник «Барселоны» благодаря своей великолепной игре вскоре будет признан лучшим футболистом мира.

«Думаю, Ламин Ямаль может выиграть «Золотой мяч», потому что он испанец и невероятно талантливый игрок. Если не в этом году, то в будущем он обязательно его получит. Не думаю, что ему потребуется много времени, чтобы достичь этой награды. Я слежу за его игрой в начале сезона и хочу, чтобы мы наслаждались им долгие годы», — сказал тренер.

Также наставник сборной остановился на полузащитнике Маркосе Льоренте, завершившем международную карьеру после победы на чемпионате мира. Он добавил, что с полным уважением относится к решению игрока и между ними сохранились отличные отношения. Отвечая на вопрос о привлечении в сборную молодых талантов, таких как Карлос Эспи и Хави Эспарт, он отметил, что они обязательно будут в команде в будущем, но пока не стоит торопиться.