Килиан Мбаппе завоевал свою первую награду в составе Реал Мадрида
Нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком августа по результатам голосования болельщиков. Как сообщает издание 20Минутос, французский форвард подчеркнул, что для него большая честь защищать цвета «королевского клуба», и выразил уверенность в достижении командой поставленных целей в текущем сезоне. Об этом сообщает портал Goal.com.
Футболист, перешедший летом из «Пари Сен-Жермен», с первых же недель в новой команде привлек внимание болельщиков своей яркой игрой. Удостоенный клубной награды «Фиве Стар Плаер» по итогам августа, Килиан Мбаппе заявил о своем твердом намерении оставить незабываемый след на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Процесс адаптации в новой команде и первые впечатленияПроведя свои первые матчи за мадридцев, нападающий поблагодарил фанатов и отметил, что установил для себя высокую планку на ближайшие месяцы. По его словам, носить легендарную белую футболку — это всегда большая честь, и важно чувствовать эту ответственность в каждую минуту игры.
«Я очень хочу помогать команде и показать, что мы способны добиться больших результатов в этом году», — подчеркнул Килиан Мбаппе. Он также добавил, что всегда счастлив на поле и считает привилегией выступать за «Реал Мадрид».
Командное единство и планы на будущееФранцузский форвард, помимо личных достижений, особо отметил важность командной сплоченности. Он подчеркнул, что клуб приложил все усилия для быстрой адаптации новичков, пришедших в летнее трансферное окно.
По мнению Килиана Мбаппе, атмосфера в раздевалке и стремление всех игроков к одной цели станут ключевым фактором в борьбе за все трофеи в этом сезоне. «Всегда приятно видеть новые лица. Они пришли с желанием помочь эмблеме «Реал Мадрида». Мы постарались сделать все возможное, чтобы все двигались в одном направлении», — сказал футболист.
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