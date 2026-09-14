Смартфон Huawei Пура Кс Виев бьет рекорды продаж на рынке Китая

·5·Технологии
Смартфон Huawei Пура Кс Виев бьет рекорды продаж на рынке Китая

Модель Huawei Пура Кс Виев, привлекшая внимание в мире технологий своим уникальным дизайном и передовыми возможностями, неожиданно стала популярной среди покупателей. По данным иксбт.ком, это новое устройство продемонстрировало высокий спрос уже в первые дни продаж на рынке Китая, разойдясь тиражом в сотни тысяч экземпляров за короткий срок. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Если опираться на данные, предоставленные известным инсайдером Digital Chat Station, в период с 9 по 13 сентября в стране было продано более 300 тысяч устройств. Для китайского рынка с его крайне высокой конкуренцией это очень серьезный показатель, свидетельствующий об успехе новой стратегии компании.

Необычный экран и технические характеристики

Главной особенностью этого смартфона является его широкоформатный экран, необычный для современных гаджетов. Устройство оснащено плоской 6,39-дюймовой ОЛЭД-панелью с соотношением сторон 16 : 9,5 и разрешением 2232×1320 пикселей.

Рамки вокруг экрана имеют толщину всего 1,05 мм, а дисплей занимает 96,1% площади передней панели. Экран также поддерживает частоту обновления 120 Hz, ШИМ-регулировку 2160 Hz и пиковую яркость 6500 нит. Защиту дисплея обеспечивает прочное стекло Кунлун.

Производительность и передовые возможности камеры

Аппаратная часть смартфона основана на специальном процессоре Huawei Кирин 9030С. Возможности устройства примечательны не только мощностью, но и системой фотосъемки.

  • Основной модуль камеры оснащен 200-мегапиксельным сенсором с матрицей 1/1,28 дюйма и фильтром РЙЙБ.
  • Его дополняют 50-мегапиксельная перископическая камера с объективом 88 мм ЭФР и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик.
  • Для точной цветопередачи установлена специальная камера Red Maple второго поколения.
  • Фронтальная камера обеспечивает разрешение снимков 40 мегапикселей.
Несмотря на то, что толщина корпуса составляет всего 6,68 мм, внутри него размещен огромный аккумулятор емкостью 7000 mAh. Смартфон поддерживает технологию проводной зарядки 66 В и беспроводной зарядки 50 В.

Корпус также надежно защищен от воды и пыли по стандарту ИП69. Этот передовой гаджет поддерживает технологию еСИМ и возможность двустороннего обмена сообщениями через китайскую спутниковую систему БеиДу.

HuaweiPura X ViewСмартфонТехнологииКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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