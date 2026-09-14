Смартфон Huawei Пура Кс Виев бьет рекорды продаж на рынке Китая
Модель Huawei Пура Кс Виев, привлекшая внимание в мире технологий своим уникальным дизайном и передовыми возможностями, неожиданно стала популярной среди покупателей. По данным иксбт.ком, это новое устройство продемонстрировало высокий спрос уже в первые дни продаж на рынке Китая, разойдясь тиражом в сотни тысяч экземпляров за короткий срок. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Если опираться на данные, предоставленные известным инсайдером Digital Chat Station, в период с 9 по 13 сентября в стране было продано более 300 тысяч устройств. Для китайского рынка с его крайне высокой конкуренцией это очень серьезный показатель, свидетельствующий об успехе новой стратегии компании.
Необычный экран и технические характеристикиГлавной особенностью этого смартфона является его широкоформатный экран, необычный для современных гаджетов. Устройство оснащено плоской 6,39-дюймовой ОЛЭД-панелью с соотношением сторон 16 : 9,5 и разрешением 2232×1320 пикселей.
Рамки вокруг экрана имеют толщину всего 1,05 мм, а дисплей занимает 96,1% площади передней панели. Экран также поддерживает частоту обновления 120 Hz, ШИМ-регулировку 2160 Hz и пиковую яркость 6500 нит. Защиту дисплея обеспечивает прочное стекло Кунлун.
Производительность и передовые возможности камерыАппаратная часть смартфона основана на специальном процессоре Huawei Кирин 9030С. Возможности устройства примечательны не только мощностью, но и системой фотосъемки.
- Основной модуль камеры оснащен 200-мегапиксельным сенсором с матрицей 1/1,28 дюйма и фильтром РЙЙБ.
- Его дополняют 50-мегапиксельная перископическая камера с объективом 88 мм ЭФР и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик.
- Для точной цветопередачи установлена специальная камера Red Maple второго поколения.
- Фронтальная камера обеспечивает разрешение снимков 40 мегапикселей.
Корпус также надежно защищен от воды и пыли по стандарту ИП69. Этот передовой гаджет поддерживает технологию еСИМ и возможность двустороннего обмена сообщениями через китайскую спутниковую систему БеиДу.
Комментарии 0
…