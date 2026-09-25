Столе Сольбаккен обеспокоен физическим состоянием Эрлинга Холанда

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен заявил, что лидер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд находится под чрезмерной нагрузкой и ему в скором времени потребуется отдых. Объявляя состав национальной команды на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА, специалист не скрывал серьезных опасений по поводу физического и психологического состояния футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно сообщениям иксбт.ком и других международных спортивных источников, календарь текущего сезона крайне насыщен, что неизбежно сказывается на общем состоянии игроков. Эрлинг Холанд на своем личном ЁуТубе-канале открыто признался, что отсутствие традиционных сборов и подготовки в межсезонье после чемпионата мира создало для него психологические трудности.

Важная встреча тренеров

Наставник сборной Норвегии Столе Сольбаккен совершил специальную поездку в Англию, чтобы встретиться с главным тренером «Манчестер Сити» Энцо Мареской ради сохранения своей главной звезды. Стороны подробно обсудили вопрос снижения нагрузки на нападающего в текущем сезоне и поддержания его здоровья.

В ходе встречи оба специалиста пришли к общему мнению о необходимости предоставления футболисту стратегического отдыха в будущем. В частности, планируется создать возможности для восстановления Эрлинга Холанда во время матчей Кубка английской лиги.

Зимние месяцы — решающий период

Столе Сольбаккен подчеркнул, что конец года и начало зимы станут для нападающего самыми сложными и испытательными месяцами. Поэтому сотрудничество и взаимопонимание между клубом и сборной имеют решающее значение.

«Ноябрь, декабрь и январь — это период, когда ему просто необходим отдых», — сказал тренер сборной Норвегии. Специалист добавил, что пока спортивная форма футболиста в порядке, но по ходу сезона ему обязательно нужно будет предоставить паузу.

Насыщенный календарь и его последствия

Как стало известно, из-за праздников после чемпионата мира и изменений в календаре 26-летний нападающий получил чуть более четырех недель отпуска и вернулся в расположение «Манчестер Сити» 11 августа. По его словам, впервые в карьере ему пришлось приступить к официальным играм без традиционной предсезонной подготовки.

В настоящее время чрезмерная плотность календаря современного футбола представляет серьезную угрозу для здоровья игроков. Именно поэтому тренерский штаб начал действовать заранее, чтобы защитить Эрлинга Холанда от травм в решающей фазе сезона и обеспечить стабильность его игры.