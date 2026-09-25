Столе Сольбаккен обеспокоен физическим состоянием Эрлинга Холанда

·25·Спорт
Столе Сольбаккен обеспокоен физическим состоянием Эрлинга Холанда

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен заявил, что лидер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд находится под чрезмерной нагрузкой и ему в скором времени потребуется отдых. Объявляя состав национальной команды на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА, специалист не скрывал серьезных опасений по поводу физического и психологического состояния футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно сообщениям иксбт.ком и других международных спортивных источников, календарь текущего сезона крайне насыщен, что неизбежно сказывается на общем состоянии игроков. Эрлинг Холанд на своем личном ЁуТубе-канале открыто признался, что отсутствие традиционных сборов и подготовки в межсезонье после чемпионата мира создало для него психологические трудности.

Важная встреча тренеров

Наставник сборной Норвегии Столе Сольбаккен совершил специальную поездку в Англию, чтобы встретиться с главным тренером «Манчестер Сити» Энцо Мареской ради сохранения своей главной звезды. Стороны подробно обсудили вопрос снижения нагрузки на нападающего в текущем сезоне и поддержания его здоровья.

В ходе встречи оба специалиста пришли к общему мнению о необходимости предоставления футболисту стратегического отдыха в будущем. В частности, планируется создать возможности для восстановления Эрлинга Холанда во время матчей Кубка английской лиги.

Зимние месяцы — решающий период

Столе Сольбаккен подчеркнул, что конец года и начало зимы станут для нападающего самыми сложными и испытательными месяцами. Поэтому сотрудничество и взаимопонимание между клубом и сборной имеют решающее значение.

«Ноябрь, декабрь и январь — это период, когда ему просто необходим отдых», — сказал тренер сборной Норвегии. Специалист добавил, что пока спортивная форма футболиста в порядке, но по ходу сезона ему обязательно нужно будет предоставить паузу.

Насыщенный календарь и его последствия

Как стало известно, из-за праздников после чемпионата мира и изменений в календаре 26-летний нападающий получил чуть более четырех недель отпуска и вернулся в расположение «Манчестер Сити» 11 августа. По его словам, впервые в карьере ему пришлось приступить к официальным играм без традиционной предсезонной подготовки.

В настоящее время чрезмерная плотность календаря современного футбола представляет серьезную угрозу для здоровья игроков. Именно поэтому тренерский штаб начал действовать заранее, чтобы защитить Эрлинга Холанда от травм в решающей фазе сезона и обеспечить стабильность его игры.

Эрлинг ХоландСтоле СольбаккенМанчестер СитиЭнцо МарескаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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