В Джизаке выявили перевозку 56 детсадовцев в двух автомобилях Дамас

·25·Общество
В Джизаке выявили перевозку 56 детсадовцев в двух автомобилях Дамас

В Джизаке было установлено, что два водителя Дамас перевозили по 28 детей в каждой машине, всего 56 воспитанников детского сада. Об этом сообщила Служба безопасности дорожного движения.

На видео, опубликованном СБДД, запечатлено, как из первого Дамас выходят 28 детей, столько же детей перевозилось и во втором автомобиле.

В Службе безопасности дорожного движения отметили, что перевозка такого большого количества детей в автомобиле не отвечает требованиям их безопасности. Водителям, ответственным лицам учебных заведений и родителям разъяснили необходимость строгого соблюдения установленных требований безопасности при перевозке детей. Сообщается, что по данному факту будут приняты законные меры.

Для справки, в июне 2026 года Генеральная прокуратура вынесла на общественное обсуждение законопроект, предлагающий ужесточить ответственность за нарушение правил перевозки детей.

Согласно проекту, водителям, нарушившим правила перевозки детей, предлагается назначать штраф в размере 30 базовых расчетных величин (БРВ), то есть на тот момент по расчетам 12,36 млн сумов, а также лишать их права управления транспортным средством на срок от 1 года до 3 лет.

Если правонарушение совершено лицом, не имеющим права управления транспортным средством или лишенным такого права, может быть применен штраф до 50 БРВ — 20,6 млн сумов либо административный арест сроком до 15 суток. Также предложено установить отдельную ответственность за нарушение правил организации перевозки детей.

ДжизакDamasСлужба безопасности дорожного движенияГенеральная прокуратура
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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