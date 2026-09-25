В выходные в Узбекистане может пройти дождь

В выходные дни на большей части территории Узбекистана ожидается переменная облачность, местами с прояснениями. Об этом сообщает Узгидромет.

Днем 25 сентября и в ночь на 26 сентября в отдельных районах Ферганской долины, а также в предгорных и горных районах республики местами возможен кратковременный дождь. В некоторых районах также не исключена вероятность грозы.

Сегодня, 25 сентября, во второй половине дня в отдельных районах Ташкентской области возможен кратковременный дождь.

В целом в выходные дни на большей части территории страны осадков не ожидается, однако в горных и некоторых предгорных районах погода может быть изменчивой.

Продолжится постепенное понижение температуры воздуха. Температура сегодня днем составит 26–30 градусов, по южным регионам — до 31–33 градусов, 26–27 сентября текущего года она постепенно понизится до 22–25 градусов, на юге — до 27–30 градусов. Ночная температура воздуха составит 9–14 градусов.

Ветер восточный со скоростью 7–12 м/с, 26–27 сентября по северу и в пустынной зоне местами возможно усиление до 13–18 м/с, в некоторых районах с пыльным поземком.

В Ташкентской области погода будет малооблачной, временами с переменной облачностью. Сегодня во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, 26–27 сентября осадки не ожидаются.

Температура ночью в основном составит 11–14 градусов, днем 25 сентября — 26–28 градусов, в выходные дни она постепенно понизится до 23–25 градусов. Ветер восточный со скоростью 3–8 м/с.